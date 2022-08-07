رابط تنزيل تطبيق البنك الأهلي موبايل الجديد بعد تحديثه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

أجرى البنك الأهلي المصري تعديلات على خدمتي الأهلي نت والأهلي موبايل منذ أمس، استلزمت تحديث تطبيق الأهلي موبايل وإعادة تنزليه مرة أخرى.

وكان البنك الأهلي المصري أعلن أمس عودة خدماته الإلكترونية عقب الانتهاء من إجراء تعديلات فنية على خدمة الأهلي نت والأهلي موبايل بعد تحديث أدى إلى توقف مؤقت للخدمة على مدار يوم الجمعة الماضية.

وأتاح البنك الأهلي المصري على موقعه الإلكتروني روابط إعادة تحديث تطبيقات الإنترنت والموبايل البنكي للمشتركين من الأفراد والشركات لإعادة تفعيل استخدام الخدمة مجددًا.

وقال البنك إن التعديلات الفنية الأخيرة على خدمة الإنترنت والموبايل البنكي تتيح العديد من الخدمات المصرفية المتطورة من أي مكان وفي أي وقت:

ودعا البنك عملاء الأهلي موبايل من الأفراد والشركات لحذف الإصدار القديم لتطبيق خدمة الأهلي موبايل وتحميل الإصدار الجديد من متجر التطبيقات الخاص بهم سواء كان أندرويد أو متجر آبل، بحسب الموقع الرسمي للبنك.

وبعد هذه التحديثات سيكون على العميل تنزيل تطبيق إضافي بجانب تطبيق الأهلي موبايل، وهو تطبيق خاص بإصدار كلمات السر الخاصة بإجراء العمليات البنكية تحت اسم "الأهلي Token".

ولإعادة تحميل تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي محددا يرجى الدخول على الروابط التالية تطبيقات البنك الأهلي الجديدة.

تطبيق الأهلي موبايل عن طريق رابط آيفون أو أندرويد

أـما تطبيق "الأهلي Token" فعن طريق رابط آيفون أو أندرويد

وقال إن تسجيل الدخول على الإصدار الجديد لتطبيق خدمة الأهلي موبايل سيكون باستخدام كود المستخدم وكلمة المرور الحاليين.

وقال إن تسجيل دخول عملاء الأهلي نت من الأفراد والشركات على الإصدار الجديد من الأهلي نت سيكون باستخدام نفس كود المستخدم وكلمة المرور الحاليين.

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