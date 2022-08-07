في اليوم الثالث للحرب.. صواريخ المقاومة الفلسطينية تصل إلى غرب القدس

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أطلقت المقاومة الفلسطينية صواريخ صوب القدس يوم الأحد، وبالرغم من زعم الاحتلال أنّ الصواريخ لم تسقط ضحايا، لكنها وصلت إلى مدى أبعد وكشفت عن عزم على ضرب العمق الإسرائيلي مع تكثيف إسرائيل الضربات الجوية على قطاع غزة لليوم الثالث، والسماح لزوار يهود بدخول باحة المسجد الأقصى.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، إنها استهدفت القدس ردا على استشهاد خالد منصور، قائد المنطقة الجنوبية في جناحها العسكري سرايا القدس، الليلة الماضية في جنوب غزة. وأضافت "دماء الشهداء لن تضيع هدرا".

واستشهد نحو 31 فلسطينيا، ثلثهم على الأقل من المدنيين واثنان منهم من كبار قادة حركة الجهاد الإسلامي، في تصعيد للقتال في نهاية الأسبوع بينما دفعت الصواريخ عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الذهاب إلى الملاجئ.