غرفة عمليات تعليم الغربية: لا شكاوى في امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، ورصد عدم وجود أي شكاوى خلال الامتحان.

يؤدي 9189 طالبًا وطالبة في الدبلومات الفنية الامتحانات داخل 19 لجنة امتحان المواد التخصصية تبعاً لتخصصاتهم، بالإضافة إلى الامتحانات العملية والمعملية.

أكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، وسار الامتحان في جميع اللجان بصورة طيبة، ودون وجود أي شكاوى من الامتحانات.