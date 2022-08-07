احتياطي النقد الأجنبي يتراجع إلى 33.1 مليار دولار في نهاية يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بقيمة 223 مليون دولار خلال يوليو الماضي، بحسب بيانات للبنك المركزي المصري اليوم الأحد.

وقال البنك المركزي إن احتياطي النقد الأجنبي لمصر تراجع إلى 33.143 مليار دولار في نهاية يوليو مقابل 35.376 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

وكان احتياطي النقد الأجنبي لمصر تراجع بقيمة 2.12 مليار دولار خلال يونيو الماضي ليصل مجموع خسارته إلى نحو 7.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وذلك تزامنا مع تداعيات أزمة أوكرانيا على الاقتصاد العالمي والمحلي والتي استدعت استخدام جزء من هذا الاحتياطي خاصة في الشهور الأربعة الأخيرة من العام.