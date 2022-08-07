الخارجية الألمانية تدين قصف المقاومة صواريخ على إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ)

أدانت الحكومة الألمانية القصف بصواريخ على مدن وبلدات إسرائيلية "بأشد عبارات الإدانة".

وصرحت متحدثة باسم الخارجية الألمانية اليوم الأحد، بالعاصمة برلين بأنه لابد من وقف ذلك على الفور، وقالت: "يمكن لإسرائيل، مثل أي دولة أخرى، أن تعتمد على حق الدفاع عن نفسها. يجب ألا يكون المدنيون هدفا لأية هجمات على الإطلاق".

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، أنه يجب الآن الحيلولة دون أي حدوث تصعيد آخر، مع الحفاظ على أكبر قدر ممكن من ضبط النفس وكذلك على مبدأ التناسب اللازم بموجب القانون الدولي.

وتابعت قائلة: "نؤازر ذوي الضحايا المدنيين في حزنهم، وقلوبنا مع جميع من يخافون على حياة وصحة أحبائهم في هذه الساعات".

وبدأت جولة التوتر الأخيرة أول أمس الجمعة بعملية اغتيال إسرائيلية استهدفت القيادي العسكري البارز في حركة الجهاد تيسير الجعبري داخل شقة سكنية بدعوى تخطيطه لعمليات ضد إسرائيل.

وأفادت وزارة الصحة في غزة اليوم بارتفاع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين إلى 31 منذ بدء غارات إسرائيل على قطاع غزة عصر الجمعة، من بينهم ستة أطفال وأربع سيدات و265 إصابة بجروح مختلفة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم 140 هدفا لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة من بينها 10 مواقع عسكرية وستة مستودعات أسلحة ونفق أرضي هجومي.

وبحسب بيان للجيش، فإنه رصد إطلاق نحو 470 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية تم اعتراض 97% منها بواسطة منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.