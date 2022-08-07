هل يشارك 'زيدان إقبال' في لقاء برايتون؟.. صحيفة بريطانية تجيب

الخليج 365 – رياضة

كشفت صحيفة ميرور البريطانية أن مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الهولندي إيريك تين هاغ، قد يمنح لاعب المنتخب العراقي، زيدان إقبال، بعض الدقائق في مباراة اليوم الأحد 7 أغسطس/ آب الجاري أمام برايتون.



وكتبت الصحيفة البريطانية أن "يونايتد سيخوض أول مبارياته ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، واستدعى لاعبَين من فريق تحت سن 21 عامًا، وهما الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو والعراقي زيدان إقبال، واصفة إياهم بالمواهب الصاعدة في القلعة الحمراء".

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن "الهولندي تين هاغ طلب التحاق غارناتشو وإقبال بمعسكر الفريق الأول، واستبعادهما من مباراة اليونايتد تحت سن 21 أمام أرسنال، يوم السبت 6 أغسطس الجاري، والتي انتهت بفوز شباب المدفعجية 3-1".

وأشارت الصحيفة إلى أن "العراقي إقبال نال ثقة الكادر الفني لمانشستر يونايتد، عطفًا على المستويات اللافتة خلال المباريات التحضيرية للفريق، في جولتي تايلند وأستراليا، إضافة إلى ودية رايو فايكانو الأخيرة، والتي انتهت بالتعادل 1-1، وشارك فيها إقبال عند الدقيقة الـ72، ونال تقييم 6.7 من 10، حسب موقع "365 سكورز" العالمي.

وأشارت ذات الصحيفة إلى أن "مشجعي اليونايتد يطالبون بمنح دقائق لعب أكثر لإقبال، ابن الـ19 ربيعًا، والذي لعب للمنتخب العراقي مباراتين رسمتين ضمن تصفيات كأس العالم 2022".

وكان نجم الشياطين الحمر السابق، ريو فيرديناند، قد امتدح في وقت سابق الموهبة العراقية الشابة، إقبال، وطالب بمنحه دقائق لعب خلال منافسات الموسم الجديد، إلى جانب زميله الآخر تشارلي سافاج، نظرًا لما قدّماه من مستويات فنية جيدة.