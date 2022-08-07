انت الان تتابع خبر التربية تعلن نتائج امتحان الطلبة الموهوبين - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - بغداد

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، اسماء الطلبة المؤهلين للاختبار التنافسي الثاني للصف الاول المتوسط في مدارس الموهوبين لمحافظات ( بغداد ، البصرة ، نينوى ، الانبار ، النجف الاشرف ،ذي قار ، ميسان )، الذين اجتازوا الأختبار الأول لأختيار الطالب الموهوب بنجاح للعام الدراسي 2022/2023.

