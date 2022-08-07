اخبار العالم

التربية تعلن نتائج امتحان الطلبة الموهوبين - عاجل

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر التربية تعلن نتائج امتحان الطلبة الموهوبين - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - بغداد
اعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، اسماء الطلبة المؤهلين للاختبار التنافسي الثاني للصف الاول المتوسط في مدارس الموهوبين لمحافظات ( بغداد ، البصرة ، نينوى ، الانبار ، النجف الاشرف ،ذي قار ، ميسان )، الذين اجتازوا الأختبار الأول لأختيار الطالب الموهوب بنجاح للعام الدراسي 2022/2023.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز ان "موعد الأختبار الثاني سيحدد لاحقاً وستكون مواد الأختبار (العلوم والرياضيات للصف الاول المتوسط والذكاء والأبداع)".

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا