شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بحث متواصل من عشاق الكرة الأوروبية والعالمية في كل مكان من معرفة ماهى القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بمانشستر سيتي ووست هام في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي ووست هام

وتنطلق فعاليات المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل الفريقين المتوقع

ومن المُتوقع أن يلعب مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل والكر، ناثان آكي، روبن دياز، كانسيلو.

خط الوسط: كيفين دي بروين، رودري، برناردو سيلفا.

الهجوم: رياض محرز، هالاند، جاك جريليش.

بينما وعلى الجانب المقابل يلعب وست هام بالتشكيل التالي:

في حارس المرمى: ألفونس أريولا

خط الدفاع: كورت زوما، آرون كريسويل، فلاديمير كوفال، كريج داوسون.

خط الوسط: ديكلان رايس، جارود بوين، توماس سوسيك.

خط الهجوم: جيانلوكا سكاماكا، بابلو فورنالس، مايكل أنطونيو.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووست هام

وتُذاع المباراة التي تجمع بين السيتي ووست هام عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية، الناقل الحصري للمباريات الأوروبية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء.

وتنقل المباراة تحديدًا عبر شاشة beIN Sport Premium 1HD بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي، كما ستذُاع المباراة عبر القنوات المفتوحة التالية:

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / تردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / قمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda / تردد، 11293 عمودي / معدل ترميز، 27500 / قمر، أفغانسات 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / قمر، Astra 3A

Canale 5 Italia / تردد، 11917 رأسي / معدل ترميز، 27500 / قمر، هوت بيرد.

قناة RTS 1 صربيا / تردد، 11554 أفقي / معدل الترميز، 30000 / قمر، يوتلسات W2.