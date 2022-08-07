شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برايتون في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - إستقر الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد الانجليزي على التشكيلة التي ستخوض مواجهة برايتون اليوم الأحد على ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مباريات الجولة الأولى من البريميرليج للموسم الكروي الجاري 2022-2023.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برايتون

ويدخل المان يونايتد تلك المواجهة منقوصًا من خدمات الثنائي الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال بسبب الإصابة وجادون سانشو مع شكوك حول حالة الانجليزي لوك شاو.

في الوقت الذي سيدخل فيه الفريق تلك المواجهة بالأسماء التالية:-

حراسة المرمى: دي خيا.

الدفاع: مالاسيا - ماجواير - لينديلوف - دالوت.

الوسط: فريد - مارتينيز - برونو فيرنانديز.

الهجوم: راشفورد - رونالدو - إيلانجا.

يُذكر أن المانيو قد أنهى الموسم المنصرم من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في المركز السادس الأمر الذي يجلعه خارج منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري وسيظهر في بطولة الدوري الأوروبي وهو ما جعل كريستيانو رونالدو يطلب الرحيل لفريق يشارك في تشامبيونزليج.