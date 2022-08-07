انت الان تتابع خبر على حساب المال العام.. الكشف عن ايفادات 'مخالفة' لوزير النقل (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - سياسة نشرت المنشأة العامة للطيران المدني، جدول بأرقام الأوامر الإدارية الخاصة بأيفادات وزير النقل الحالي في حكومة تصريف الأعمال ناصر حسين بندر الشبلي، عندما كان يشغل منصب مدير عام المنشأة المذكورة في وقت سابق.

