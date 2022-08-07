انت الان تتابع خبر جمع تواقيع نيابية لعقد جلسة برلمانية تخص ثلاثة ملفات 'هامة' -عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان مشترك للنواب ورد لـ الخليج 365، "انقذوا شعب العراق"، داعين رئيس مجلس النواب الى عقد جلسة لمناقشة الواقع الخدمي.
وبحسب البيان: "نحن الموقعون ادناه من السيدات والسادة النواب نطالب بضرورة عقد جلسة لمناقشة واقع الكهرباء السيء بالعراق وشحة وملوحة مياه البصرة وتحويل مبالغ البترو دولار المخصصة لمحافظة البصرة لذلك نطالب رئاسة المجلس بضرورة عقد جلسة واستضافة الجهات المعنية :
١_ ليلى مهدي التميمي
٢_ انتصار الموسوي
٣_ فيصل النائلي
٤_ مهند الخزرجي
٥ _ حيدر جثير
٦_ موحان الساعدي
٧_ سردي المحياوي
٨_ على الفياض
٩ _ باقر الساعدي
١٠ _ محمد الشمري
١١ _ محمد الصيهود
١٢ _ زينب الخزرجي
١٣ _ احمد الكناني
١٤ _ محمد الزيادي
١٥ _ احمد الفواز
١٦ _ علي الموسوي
١٧ _ علاء سكر
١٨ _ محمود السلامي
١٩ _ داخل راضي
٢٠ _ ثائر السعدي
٢١- انتصار الغريباوي
٢٢ _ ياسر المالكي
٢٣ _ محمد الرميثي
٢٤ _ ثامر ذيبان الحمداني
٢٥ _ ارشد الصالحي
٢٦ _ ياسر الحسيني
٢٧ _ ثائر كتاب
٢٨ _ عريب عسكر
٢٩ _ فراس المسلماوي
٣٠ _ عارف الحمامي
٣١ _ احمد عبد الله موسى
٣٢-ثناء فرج عثمان
٣٣-جاسم العلوي
34- سهام الموسوي
٣٥_منصور المرعيد
٣٦_جواد البولاني
٣٧_جاسم الموسوي
٣٨_احمد صلال
٣٩_اسعد البزوني
٤٠_,احمد الموسوي
٤١_كاظم الفياض
٤٢_مديحة الموسوي
٤٣_ضحى القصير
٤٤_بهاء النوري
٤٥_ عقيل الفتلاوي
٤٦ _حسين البطاط
٤٧_د.حنان الفتلاوي
٤٨_حسين هاشم العامري
٤٩_ وعد قدو
٥٠_منتهى عبد الوهاب
٥١ _ عطوان العطواني
٥٢ _ علاء الناشي
٥٣_ خديجه وادي الجابري
٥٤_هيفاء الجابري
٥٥_هدى السعيدي
٥٧_محمد نوري العبد ربه
٥٨_محسن نايف السعيدي
٥٩_بريار رشيد
٦٠_دعاء العقابي
٦١_فاطمة الحاوي
62-عبدالامير المياحي
٦٣_سوران عمر
٦٤_عاليه نصيف
٦٥-علي غركان الدلفي
٦٦_جواد الغزالي
٦٧_علي حاتم المكصوصي
٦٨-نيسان الزاير
٦٩_محمود القيسي
٧٠_علي شداد فارس
٧١_زهرة البجاري
٧٢_حسين مردان
٧٣_حسن وريوش
٧٤_احمد عبد الله الجبوري
٧٥_منصور المرعيد
٧٦_سهيلة نجم عبد الله
٧٧_وفاء حسين سلمان
٧٨_فالح الخزعلي
٧٩ ساره الصالحي
٨٠ انتصار المالكي
٨١ اسوان الكلداني
٨٢ بيداء خضر
٨٣دريد جميل
٨٤ إيفان جبرو
٨٥ مصطفى سند
٨٦ هيثم الزركاني
٨٧ ضرغام المالكي
٨٨ دنيا عبد الجبار
٨٩_منى محمد السبيل
٩٠ عدي عواد
٩١ رفيق الصالحي
٩٢ اسامه البدري
٩٣_زينب الجزائري
٩٤. نايف خلف سيدو /كوتا الايزيدية
٩٥_يوسف النوفلي
٩٦_فاطمة المحمداوية
٩٧_عدنان الجابري
٩٨مرتضى علي محمود
٩٩فاطمة حسين مغيتي
١٠٠_علي تركي
١٠٠_مهدية عبد الحسين
١٠١- د.قحطان الموسوي
١.٢_عبد الرحيم الشمري
١.٣محمود المشهداني
١٠٤طلال الزوبعي
١٠٥مثنى السامرائي
١.٦سعدية العقابي
١.٧علاء الحيدري
١٠٨ احمد طه الربيعي
١٠٩ - هه ريم كمال خورشيد عثمان
١١٠ - اسو فريدون علي امين
١١١ - ايمان عبد الرزاق محمد عارف
١١٢ - بدرية حسين عزيز داود حسن
١١٣ - جرو حمه شريف عبد الله خوا
١١٤ - رونزى زياد سيدو رشو
١١٥ - سروه محمد رشيد
١١٦ - سوزان منصور كرم
١١٧ - صباح حبيب قادر
١١٨ - غريب احمد مصطفى
١١٩ - كاروان علي يارويس
١٢٠ - كريم شكور محمد
١٢١ - كوردو عمر عبد الله
١٢٢ - كيلان قادر علي
١٢٣ - نرمين معروف عفور
١٢٤ - احلام رمضان فتاح
١٢٥ - ديلان غفور صالح
١٢٦ - احمد الاسدي
١٢٧ - بريار رشيد شريف محمد
وبحسب البيان: "نحن الموقعون ادناه من السيدات والسادة النواب نطالب بضرورة عقد جلسة لمناقشة واقع الكهرباء السيء بالعراق وشحة وملوحة مياه البصرة وتحويل مبالغ البترو دولار المخصصة لمحافظة البصرة لذلك نطالب رئاسة المجلس بضرورة عقد جلسة واستضافة الجهات المعنية :
١_ ليلى مهدي التميمي
٢_ انتصار الموسوي
٣_ فيصل النائلي
٤_ مهند الخزرجي
٥ _ حيدر جثير
٦_ موحان الساعدي
٧_ سردي المحياوي
٨_ على الفياض
٩ _ باقر الساعدي
١٠ _ محمد الشمري
١١ _ محمد الصيهود
١٢ _ زينب الخزرجي
١٣ _ احمد الكناني
١٤ _ محمد الزيادي
١٥ _ احمد الفواز
١٦ _ علي الموسوي
١٧ _ علاء سكر
١٨ _ محمود السلامي
١٩ _ داخل راضي
٢٠ _ ثائر السعدي
٢١- انتصار الغريباوي
٢٢ _ ياسر المالكي
٢٣ _ محمد الرميثي
٢٤ _ ثامر ذيبان الحمداني
٢٥ _ ارشد الصالحي
٢٦ _ ياسر الحسيني
٢٧ _ ثائر كتاب
٢٨ _ عريب عسكر
٢٩ _ فراس المسلماوي
٣٠ _ عارف الحمامي
٣١ _ احمد عبد الله موسى
٣٢-ثناء فرج عثمان
٣٣-جاسم العلوي
34- سهام الموسوي
٣٥_منصور المرعيد
٣٦_جواد البولاني
٣٧_جاسم الموسوي
٣٨_احمد صلال
٣٩_اسعد البزوني
٤٠_,احمد الموسوي
٤١_كاظم الفياض
٤٢_مديحة الموسوي
٤٣_ضحى القصير
٤٤_بهاء النوري
٤٥_ عقيل الفتلاوي
٤٦ _حسين البطاط
٤٧_د.حنان الفتلاوي
٤٨_حسين هاشم العامري
٤٩_ وعد قدو
٥٠_منتهى عبد الوهاب
٥١ _ عطوان العطواني
٥٢ _ علاء الناشي
٥٣_ خديجه وادي الجابري
٥٤_هيفاء الجابري
٥٥_هدى السعيدي
٥٧_محمد نوري العبد ربه
٥٨_محسن نايف السعيدي
٥٩_بريار رشيد
٦٠_دعاء العقابي
٦١_فاطمة الحاوي
62-عبدالامير المياحي
٦٣_سوران عمر
٦٤_عاليه نصيف
٦٥-علي غركان الدلفي
٦٦_جواد الغزالي
٦٧_علي حاتم المكصوصي
٦٨-نيسان الزاير
٦٩_محمود القيسي
٧٠_علي شداد فارس
٧١_زهرة البجاري
٧٢_حسين مردان
٧٣_حسن وريوش
٧٤_احمد عبد الله الجبوري
٧٥_منصور المرعيد
٧٦_سهيلة نجم عبد الله
٧٧_وفاء حسين سلمان
٧٨_فالح الخزعلي
٧٩ ساره الصالحي
٨٠ انتصار المالكي
٨١ اسوان الكلداني
٨٢ بيداء خضر
٨٣دريد جميل
٨٤ إيفان جبرو
٨٥ مصطفى سند
٨٦ هيثم الزركاني
٨٧ ضرغام المالكي
٨٨ دنيا عبد الجبار
٨٩_منى محمد السبيل
٩٠ عدي عواد
٩١ رفيق الصالحي
٩٢ اسامه البدري
٩٣_زينب الجزائري
٩٤. نايف خلف سيدو /كوتا الايزيدية
٩٥_يوسف النوفلي
٩٦_فاطمة المحمداوية
٩٧_عدنان الجابري
٩٨مرتضى علي محمود
٩٩فاطمة حسين مغيتي
١٠٠_علي تركي
١٠٠_مهدية عبد الحسين
١٠١- د.قحطان الموسوي
١.٢_عبد الرحيم الشمري
١.٣محمود المشهداني
١٠٤طلال الزوبعي
١٠٥مثنى السامرائي
١.٦سعدية العقابي
١.٧علاء الحيدري
١٠٨ احمد طه الربيعي
١٠٩ - هه ريم كمال خورشيد عثمان
١١٠ - اسو فريدون علي امين
١١١ - ايمان عبد الرزاق محمد عارف
١١٢ - بدرية حسين عزيز داود حسن
١١٣ - جرو حمه شريف عبد الله خوا
١١٤ - رونزى زياد سيدو رشو
١١٥ - سروه محمد رشيد
١١٦ - سوزان منصور كرم
١١٧ - صباح حبيب قادر
١١٨ - غريب احمد مصطفى
١١٩ - كاروان علي يارويس
١٢٠ - كريم شكور محمد
١٢١ - كوردو عمر عبد الله
١٢٢ - كيلان قادر علي
١٢٣ - نرمين معروف عفور
١٢٤ - احلام رمضان فتاح
١٢٥ - ديلان غفور صالح
١٢٦ - احمد الاسدي
١٢٧ - بريار رشيد شريف محمد