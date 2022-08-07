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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

مجلس التعاون يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وقال في تصريح مساء السبت إن هذا العدوان استمرار لجرائم إسرائيل.

وأكد نايف فلاح مبارك الحجرف أنه انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل بحق المدنيين، لا سيما النساء والأطفال.

كما أعربت الخارجية البحرينية عن إدانتها للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وما أدى إليه من خسائر في الأرواح والممتلكات.

وحذرت الخارجية البحرينية، في بيان لها اليوم الأحد، من انعكاس هذا الاعتداء على الأمن والاستقرار في المنطقة.



كما قدمت المملكة تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب الفلسطيني في ضحايا الهجوم وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وعبرت المنامة عن تقديرها للجهود المتواصلة التي تبذلها مصر لاحتواء الوضع والعمل على التهدئة ووقف التصعيد للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

دوت صافرات الإنذار بمنطقة القدس للمرة الأولى منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، مساء الجمعة.

وتزامنت الصافرات مع قيام المئات من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية.



وسمعت صوت صافرات الإنذار في القدس ومحيطها.

وأتبع صوت صافرات الإنذار أصوات انفجارات في منطقة قريبة من القدس الغربية.



ولم يتضح ما إذا كانت الانفجارات نتجت عن وقوع صواريخ أو اعتراضها.

وبالتزامن اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن مئات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد على شكل مجموعات.

وتمت الاقتحامات بمناسبة ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

وهتف فلسطينيون "الله أكبر" للاحتجاج على الاقتحامات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، اعتقال نحو 20 من أعضاء "حركة الجهاد" في الضفة الغربية.

وقال الجيش، في بيان، إنه اعتقل خلال عمليات دهم "نحو عشرين" شخصا "يشتبه في انتمائهم لمنظمة الجهاد الإسلامي"، في أنحاء الضفة الغربية.

يأتي هذا فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة قتلى غزة إلى 32 بينهم 6 أطفال.

وأشارت إلى أنه منذ بدء الهجمات الإسرائيلية، أعلنت الوزارة رفع جاهزيتها والاستعداد في كافة المستشفيات وخاصة أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة ومحطات الإسعاف.

وتشن إسرائيل، لليوم الثالث على التوالي، عملية عسكرية ضد "الجهاد الإسلامي" بغزة، في خطوة قالت إنها "استباقية" خشية هجمات تخطط لها الحركة على خلفية اعتقال أحد قيادييها.

وكان الجيش الإسرائيلي أكّد، السبت، أنّه تمّ في اليومين الماضيين "تحييد" القادة "العسكريّين" الرئيسيّين في "الجهاد الإسلامي" بقطاع غزّة.

وقال أوديد باسيوك رئيس العمليّات في الجيش الإسرائيلي في بيان، إن ذلك "تم من خلال غارات إسرائيليّة استهدفت هذه الحركة المسلّحة".

وأضاف رئيس العمليّات في الجيش الإسرائيلي، أنّه "تمّ تحييد القيادة العليا للجناح العسكري في الجهاد الإسلامي في غزّة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه نفذ غارات جديدة على مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في غزة.

وقال الجيش، في بيان تلقته "العين الإخبارية": "قامت مروحيات حربية وطائرات أخرى باستهداف مستودعيْ أسلحة بحرية تموضعها في منازل نشطاء من القوة البحرية لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

وقبل ذلك أعلن قيام مروحيات حربية وجنود من وحدة "مغلان" بقصف أربعة مواقع عسكرية لحركة الجهاد الإسلامي.

كما قامت القوات الإسرائيلية بتفعيل طواقم مدرعة ودبابات مع وحدات خاصة لتدمير مواقع عسكرية تابعة لحركة الجهاد. وأعلن أنه "منذ الصباح (السبت) دمرت 7 نقاط عسكرية".

ودعت دولة الإمارات، الأحد، إلى خفض التصعيد في قطاع غزة والحفاظ على أرواح المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان: "تعرب دولة الإمارات عن قلقها الشديد إزاء التصعيد الحالي، وتدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب الانجرار إلى مستويات جديدة من العنف وعدم الاستقرار".



وأشارت إلى أن "دولة الإمارات، وبصفتها عضوا في مجلس الأمن الدولي، تقدمت مع فرنسا والصين وأيرلندا والنرويج بطلب عقد اجتماع مغلق للمجلس، (غدا) الإثنين، لمناقشة التطورات الجارية وبحث سبل دفع الجهود الدولية لتحقيق السلام الشامل والعادل".

وكانت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، قالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنه نظرًا للتطورات الجارية في غزة، فإن دولة الإمارات طلبت مع كل من فرنسا، وأيرلندا، والنرويج والصين عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن يوم الإثنين الموافق 8 أغسطس/آب الجاري".

وفي تصاعد لأحداث قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 24 شخصًا بينهم 6 أطفال جراء الغارات التي تشنها إسرائيل لليوم الثاني على التوالي على القطاع، مستهدفة بشكل أساسي حركة الجهاد الإسلامي التي ترد برشقات صاروخية، فيما ترد الجهاد بإطلاق رشقات من الصواريخ تجاه إسرائيل.