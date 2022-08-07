شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شروط ومواعيد التقديم لـ كلية الشرطة في مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أتاحت أكاديمية الشرطة في مصر للناجحين في الثانوية العامة 2022، التقديم في الكلية الشرطة إلكترونيا حتى نهاية أغسطس/ آب.

واشترطت الأكاديمية حصولهم على 65%، كحد أدنى.



ووافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية المصري، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.

وأكد اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة في مصر، بدء التقديم لكلية الشرطة 2022 من أول أغسطس/ آب حتى 18 من نفس الشهر للحاصلين على الثانوية للعام الماضي ومن 4 أغسطس/ آب حتى نهاية الشهر للحاصلين على الثانوية هذا العام، ومن 15 أغسطس/ آب حتى 15 سبتمبر/ أيلول للحاصلين على المؤهلات الجامعية بتقدير مقبول للحقوق.

شروط ومواعيد التقديم لـ كلية الشرطة في مصر



ويشترط في المتقدم أن يكون مصري الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.

ويخضع الطلاب الراغبون فى الالتحاق بكلية الشرطة لعدد من الاختبارات، أبرزها اختبارات القدرات، وهو اختبار تحريرى يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة وليس للطالب حق الإعادة في هذا الاختبار حالة رسوبه، فضلًا عن اختباري المقاس والقوام، حيث يتم قياس طوال القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة، وفي حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة، وهناك اختبار القوام، حيث يتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن "الطول ـ 90"، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط.

كما يخضع الطلاب للكشف الطبي، حيث يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة وللمتقدم في حالة رسوبه الحق في الإعادة لمرة واحدة فقط، بينما يتم إجراء الكشف النفسي أمام اللجنة الطبية المختصة من خلال مجموعة من القياسات النفسية ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار، ويؤدي الطالب الاختبار الرياضي في عدد من التمرينات الرياضية المقررة ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه، ويخضع الطالب عقب ذلك لكشف السمات، من خلال اخضاع الطالب لاختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة في هذه الاختبارات، ثم يأتي عقب ذلك اختبار الهيئة.

يذكر أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المصري، قد وافق في وقت سابق، على قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة 2022.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية، في بيان رسمي، شروط ومواعيد التقديم وأنواع الاختبارات التي سيخضع لها المتقدمين من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة الثانوية الأزهرية وكذلك في قسم الضباط المتخصصين.



اختبارات كلية الشرطة 2022

1- اختبار القُدرات: هو اختبار مبدئي وموضوعي ومكتوب لقياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة.

2- اختبارا المقاس والقوام: يتم قياس طول وعرض صدر الطالب للمتقدمين لقسم الضباط المتخصصين للتأكُد من استيفائه للمقاييس المطلوبة.



3- الكشف النفسي: يتم إجراؤه من خلال مجموعة من القياسات النفسية، ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

4-الاختبار الرياضي: يؤدى الطالب الاختبار الرياضي في عدد من التمرينات الرياضية، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه.

5- كشف السمات: في حالة اجتياز الطالب الاختبار الرياضي يخضع لبطارية اختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

6-اختبار الكشف الطبي ويضم مجموعة من الكشوف على المتقدم.

7- لجنة الاختيار (الهيئة): عقب اجتياز الطالب لكافة الاختبارات السابقة بنجاح، يمثُل أمام اللجنة المُشكلة للاختيار والتي تقوم بتطبيق معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية بهدف انتقاء أفضل العناصر.

8-الكشف الطبي المتقدم: يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة على النحو التالي: موجات صوتية على "القلب – البطن" رسـم مـخ كهربائي مقياس سمــع تقليدي فحص نسبة السكر بالدم "صائم – مفطر" وظائف الكبد والكليتين الكشف العقاقير والمواد المخدرة.

مواعيد التقديم للالتحاق بكلية الشرطة 2022

التقديم يبدأ من 1 أغسطس/ آب المقبل حتى 18 أغسطس، للحاصلين على المؤهلات الجامعية العام الماضي 2021.

أما التقديم من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة الثانوية الأزهرية العام الحالي 2022 سيكون بداية من 4 أغسطس/ آب المقبل حتى 31 أغسطس/ آب لمدة 28 يومًا.

بالنسبة الحاصلين على المؤهلات الجامعية " ذكور - إناث" في العام الحالي 2022، في قسم الضباط المتخصصين سيكون بداية التقديم من 15 أغسطس/ آب حتى 15 سبتمبر/ أيلول 2022.

شروط الالتحاق بكلية الشرطة 2022

اشترطت أكاديمية الشرطة في المتقدمين لها، أن يكون الطالب مصري الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة.

وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

وألا يقل طول القامة للطالب عن 165 سم، وألا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين ويصرح بالكشف بنظارة، وألا يحصل المتقدم للاختبار على نسبة أقل من 40 % من مجموع الدرجات المقرر لاختبار اللياقة البدنية، وألا تزيد السن وقت التقديم للالتحاق بالقسم على 28 سنة.

مكان اختبارات كلية الشرطة 2022

البوابة رقم 5 بأكاديمية الشرطة اعتبارا من الساعة 6 صباحا، ولا بد من ارتداء الكمامة؛ حيث لن يسمح بالدخول من البوابة وإلى مقار لجان قبول الطلبات لمن لا يرتدي الكمامة، أو من يعاني من ارتفاع في درجات الحرارة، مع مراعاة التباعد بين الطلبة، وتعقيم المنشآت التي يتردد عليها الطلبة ووضع معقمات ومطهرات في الطرقات.