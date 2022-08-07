شكرا لقرائتكم خبر عن 32 طلبا خدميا و35 زيارة.. حصاد نشاط النائبة هادية حسنى بدور الانعقاد الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائبة هادية حسنى، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثانى كالآتى:

- استخدام أداة رقابية من بينهم طلب إحاطة موجهه الى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بشأن معاشات الرياضيين والنسبة المقررة على اللاعبيين والمدربين والإداريين من نقابة المهن الرياضية

- المشاركة فى 41 جلسة عامة

- 68 ظهورا إعلاميا

- المشاركة فى 24 ندوة وفعالية

- 36 حضورا باللجان النوعية

- 32 طلبا خدميا من بينهم الموافقة على إنهاء الأعمال بحمام سباحة مركز شباب ههيا محافظة الشرقية

- 35 زيارة من بينهم زيارة دولة السودان