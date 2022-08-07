أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو يوميًا، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضراوات

الطماطم بين 2.25 و4.25 جنيه.

البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيه.

البصل بين جنيه و2 جنيه.

الكوسة بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.75 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 3.5 جنيه و5.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 4 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 4.5 و7.5 جنيه

العنب البناتي الأحمر بين 4.5 و7.5 جنيه.

التفاح المصري بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الكنتالوب بين 4 و7 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 12 و14 جنيها.