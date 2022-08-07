8 جثث داخل المستشفى.. ننشر أسماء 13 مصابًا في تصادم المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد :

حصل موقع الخليج 365 على قائمة بأسماء المصابين في واقع تصادم سيارتين أعلى محور سمالوط في المنيا، ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 13 آخرين.

ولقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، صباح اليوم الأحد، في حادث تصادم وقع على محور سمالوط شمالي محافظة المنيا، جرى نقل الجثث والمصابين للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن المنيا إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بمحور سمالوط.

انتقل إلى مكان الواقعة سيارات الإسعاف ومأمور وضباط مركز شرطة سمالوط، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل تقل عددًا من العمال وسيارة نصف نقل.

نتج عن الحادث مصرع 8 أشخاص وإصابة 13 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، جرى نقل الجثث والمصابين لمستشفى سمالوط التخصصي.

وأصيب في الحادث 13 شخصًا هم: حسن عبد الحميد 55 عامًا، هبة محمود 35 عامًا، علي حسن 33 عامًا، مصطفى رجب 27 عامًا، كريمة سيد، 50 عامًا، صابرين محمود، وليد مصطفى 23 عامًا، محمد محمود 31 عامًا، آمال محمود 60 عامًا، زينب سيد 50 عامًا، زينب محمد 25 عامًا، فايزة شعبان 45 عامًا، فوزية سيد 40 عامًا، مصابون بكسور متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بقرية أبوان التابعة لمركز مطاي.