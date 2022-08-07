صور.. انهيار أهالي ضحايا "حادث المنيا" أمام المستشفى.. 8 جثث و13 مصابًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمار عبد الواحد:

تجمع أهالي ضحايا حادث تصادم وقع صباح اليوم الأحد على محور سمالوط بمحافظة المنيا، أمام مستشفى سمالوط، في انتظار استلام جثامين 8 متوفين والاطمئنان على 13 مصابًا.

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، صباح اليوم الأحد، في حادث تصادم وقع على محور سمالوط شمالي محافظة المنيا، جرى نقل الجثث والمصابين للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن المنيا إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بمحور سمالوط.

على الفور انتقل إلى مكان الواقعة سيارات الإسعاف ومأمور وضباط مركز شرطة سمالوط، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل تقل عددًا من العمال وسيارة نصف نقل.

نتج عن الحادث مصرع 8 أشخاص وإصابة 13 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، جرى نقل الجثث والمصابين لمستشفى سمالوط التخصصي.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.