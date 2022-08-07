قافلة ثانية من أربع سفن محملة بمنتجات زراعية أبحرت من موانئ أوكرانيا

07 أغسطس , 2022
تصدير الحبوب الأوكرانية (أ ف ب).
قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف إن قافلة ثانية من السفن المحملة بمنتجات زراعية أوكرانية أبحرت من موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود اليوم الأحد في إطار اتفاق لفك الحصار عن الصادرات الأوكرانية.
وكتب في تغريدة أن أربع السفن محملة بنحو 170 ألف طن من الحبوب.
وغادر أول أربع سفن أوكرانيا الأسبوع الماضي بموجب اتفاق وقعته أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة.
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