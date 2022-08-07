انت الان تتابع خبر 'مئات المطلوبين وآوامر القبض'.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية في أسبوع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية في عموم محافظات العراق كانت كالاتي:

- تنفيذ اوامر قبض 1364

ـ القبض مطلقي العيارات النارية 10

ـ احالة متهمين الى المحاكم 182

ـ القضايا الخاصة بالمخدرات 185

ـ ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 8

ـ دعاوى حالات العنف الاسري 523

ـ اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 606

ـ مضاهات طبعات الاصابع 62

ـ اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 616

ـ عدد طالبي النجدة 1792

ـ فض مشاجرات 1698

ـ ضبط عجلات مطلوبة 77

ـ تبرع بالدم 12

ـ القبض على المتسولين 586

ـ القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 15

ـ القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 584

ـ طبع لوحات السيارات 11100

ـ اصدار اجازات السوق 11741

ـ اصدار سنوية السيارات 18795