وضع ايناس طالب مثالاً!.. تقرير بريطاني عن سمنة النساء يثير حفيظة العراقيين (صور)

وذكر التقرير الذي نشرته مجلة "ذي إيكونوميست" التي تصدر في لندن: "في جميع أنحاء العالم ، النساء سمينات أكثر من الرجال ، فالسمنة مشكلة بالنسبة لـ 15٪ من النساء و 11٪ من الرجال ، مما يعني أن مؤشر كتلة الجسم لديهم ( bmi ) يبلغ 30 أو أعلى ، لكن فجوة السمنة تختلف في جميع أنحاء العالم".وأضاف التقرير: "يوجد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكبر تفاوتات بين الجنسين وأكثرها ثباتًا ، (العديد من البلدان في جنوب إفريقيا بها فجوات كبيرة أيضًا)، في الشرق الأوسط ، 26٪ من النساء مصابات بالسمنة مقابل 16٪ من الرجال، وهذا يمكن أن يكون خطيرا".

وكانت الصورة الرئيسية الموضوعة على التقرير هي للفنانة العراقية إيناس طالب حيث يبدو أنها التقطت خلال موسم مهرجان بابل الذي أقيم خلال السنتين الماضيتين.