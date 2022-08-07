زحامات 'خانقة' تعرقل حركة السير في شوارع بغداد - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، الموقف المروري في شوارع العاصة بغداد، فيما حددت المناطق التي تعاني من زحامات شديدة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "حركة السير في جانب الرصافة تعاني من بعض الكثافات المرورية ومنها: ساحة الخلاني باتجاه السنك، وساحة التحرير باتجاه الشواف، بالاضافة الى بعض الزحامات الاخرى في مداخل العاصمة".



واضافت: "اما جانب الكرخ فان حركة السير والمرور جيدة نوعا ما في كافة التقاطعات والساحات والشوارع الرئيسية، مع وجود بعض الكثافات في مداخل بغداد".

وبينت المديرية أن "زخما مروريا في منطقة العلاوي باتجاه ساحة المتحف، وكذلك من ام الطبول باتجاه مستشفى اليرموك"، مبينا أن "الزخم المروري المسائي يكون في المنصور، حي الجامعة، اليرموك؛ بسبب المحلات التجارية والمولات".

