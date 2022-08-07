انت الان تتابع خبر بهذه القيمة.. إطلاق قروض جديدة للبناء - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات منحت قروض الترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية للمواطنين البالغة 50 مليون دينار".

وأشار البيان إلى أن "قروض الترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية للموظفين والمواطنين وشرائح اخرى تكون بدفعة واحدة"، مبينا أن "مدة تسديد قرض الـ 50 مليوناً تصل الى 10 سنوات و بفائدة 5%".

