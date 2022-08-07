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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أتاحت أكاديمية الشرطة بمصر للناجحين في الثانوية العامة لهذا العام، التقديم في كلية الشرطة إلكترونيا حتى نهاية هذا الشهر، شريطة حصولهم على 65 %، كحد أدنى.

ووافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، المصري على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة، حيث أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فى مؤتمر صحفى موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.

الداخلية المصرية: التقديم في كلية الشرطة لطلاب الثانوية إلكترونيا حتى نهاية الشهر

وأكد رئيس أكاديمية الشرطة، أنه سيتم بدء التقديم لكلية الشرطة لهذا العام بدءا من أول اغسطس حتى 18 من نفس الشهر للحاصلين على الثانوية للعام الماضي ومن 4 أغسطس حتى نهاية الشهر للحاصلين على الثانوية هذا العام، ومن 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر للحاصلين على المؤهلات الجامعية بتقدير مقبول للحقوق.

ويشترط فى المتقدم أن يكون مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

ويخضع الطلاب الراغبون فى الالتحاق بكلية الشرطة لعدد من الاختبارات، أبرزها اختبارات القدرات، وهو اختبار تحريرى يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة وليس للطالب حق الإعادة فى هذا الاختبار حالة رسوبه، فضلًا عن اختبارى المقاس والقوام، حيث يتم قياس طوال القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة، وفى حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة، وهناك اختبار القوام، حيث يتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن "الطول ـ 90 "، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط.

كما يخضع الطلاب للكشف الطبى، حيث يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة وللمتقدم فى حالة رسوبه الحق فى الإعادة لمرة واحدة فقط، بينما يتم إجراء الكشف النفسى أمام اللجنة الطبية المختصة من خلال مجموعة من القياسات النفسية ولا يحق للراسب الإعادة فى هذا الاختبار، ويؤدى الطالب الاختبار الرياضى فى عدد من التمرينات الرياضية المقررة ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فى حالة رسوبه، ويخضع الطالب عقب ذلك لكشف السمات، من خلال اخضاع الطالب لاختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة فى هذه الاختبارات، ثم يأتى عقب ذلك اختبار الهيئة.

ويحصل الملتحقون بكلية الشرطة بالعديد من المزايا، أبرزها يتمتع الخريج بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة وأهمها رعاية صحية بمستشفيات هيئة الشرطة للضابط وأسرته، رعاية رياضية بالاشتراط فى نوادى الشرطة على مستوى الجمهوية، رعاية اجتماعية "المصايف- الحج- العمرة –الرحلات"، رعاية ثقافية" السماح بالدراسات العليا والبعثات".

ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتقديم عدة تيسيرات للطلاب الراغبين فى التقدم للالتحاق بكلية الشرطة، أبزرها طباعة كتيب يحتوى على جميع الإجراءات اللازمة للتقدم للالتحاق وكافة الاستفسارات المتعلقة بالتقديم ويتم تسليمة ضمن ملف الالتحاق، ويتم إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة، وذلك تيسيرا على الطلبة وأولياء الأمور فى متابعه نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة، فضلًا عن توفير منافذ لاستخراج الوثائق المطلوبة من المتقدمين "صحف الحالة الجنائية- القيد العائلى"، وتوفير منافذ لبيع "الطوابع والدمغة، نسخ الأوراق، التصوير الفوتوغرافى الفوري"، واعداد مركز لخدمة الطلبة المتقدمين داخل لجان قبول الطلبات للتيسير عليهم.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم يبدء الطلاب الراغبين في لإلتحاق بكلية الشرطة بالبحث عن شروط وخطوات التقديم لكلية الشرطة في العام الحالي 2022، وبعد تصديق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية أو درجة الليسانس في الحقوق ذكور وإناث، والبكالوريوس في التربية الرياضية إناث والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجًا لقطاعات وزارة الداخلية.

شروط الالتحاق بكلية الشرطة

1 - أن يكون مصري الجنسية هو ووالدية

2 - أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة

3 - ألا يزيد السن عند التقديم عن 22 سنة.

4. - أن يكون طول المتقدم الذكر لا يقل عن 165 سم، أما الإناث لا يقل عن 170 سم.

5 - اجتياز الكشف الطبي بنجاح للمتقدم.

6 - ألا يكون الطالب متزوج وهو في الكلية.



المجموع المطلوب لكلية الشرطة 2022

تقبل كلية الشرطة طلاب العام الحالي 2022 أو العام الماضي 2021 الحاصلين على مجموع بنسبة 65% كحد أدنى من الثانوي العام والثانوي الأزهري، فضلًا عن فتح الباب أمام خريجي كليات الحقوق، والتربية الرياضية، شرط الحصول على تقدير مقبول.

كما أعلنت الوزارة قبول طلاب الكليات المختلفة، شرط أن يحصل الخريج فيها على تقدير عام جيد، وأن يخدم التخصص الوزارة، ويفتح باب القبول أمام المتقدمين، بداية من يوم الإثنين أول أغسطس المقبل، وحتى يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس المقبل للتقديم لكلية الشرطة.

خطوات التقديم على الإنترنت

يمكن التقديم لكلية الشرطة عبر الإنترنت لأول مرة بالخطوات الآتية:

1ـ الضغط على رابط التقديم من خلال موقع وزارة الداخلية من هنا.

2ـ يضغط الطالب على كلمة اختبارات الالتحاق بكلية الشرطة.

3ـ يختار المتقدم كلمة تسجيل البيانات وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

4 ـ عند الانتهاء من التسجيل يتم الضغط على كلمة تسجيل.

اختبارات الالتحاق بكلية الشرطة 2023/2022

1 - اختبار القُدرات: هو اختبار مبدئي وموضوعي ومكتوب لقياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة.

2 - اختبارا المقاس والقوام: يتم قياس طول وعرض صدر الطالب للمتقدمين لقسم الضباط المتخصصين للتأكُد من استيفائه للمقاييس المطلوبة.

3 - الكشف النفسي: يتم إجراؤه من خلال مجموعة من القياسات النفسية، ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

4 - الاختبار الرياضي: يؤدى الطالب الاختبار الرياضي في عدد من التمرينات الرياضية، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه.

5 - كشف السمات: في حالة اجتياز الطالب الاختبار الرياضي يخضع لبطارية اختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية، ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

6 - اختبار الكشف الطبي: ويضم مجموعة من الكشوف على المتقدم.

7 - لجنة الاختيار (الهيئة): عقب اجتياز الطالب لكافة الاختبارات السابقة بنجاح، يمثُل أمام اللجنة المُشكلة للاختيار والتي تقوم بتطبيق معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية بهدف انتقاء أفضل العناصر.

8 - الكشف الطبي المتقدم: يمثُل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة على النحو التالي: موجات صوتية على "القلب- البطن"، رسـم مـخ كهربائي، مقياس سمــع تقليدي، فحص نسبة السكر بالدم "صائم- مفطر"، وظائف الكبد والكليتيـن، الكشف العقاقير والمواد المخدرة.

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ينتقل الطالب إلى مرحلة جديدة ومهمة من حياته بالالتحاق بالجامعة وغالبًا ما يختم الطالب بها دراسته وينتقل بعدها للحياة العملية، ويكون دخول كلية الشرطة بمثابة حلم يشغل بال عدد كبير من طلاب الثانوية العامة الذين يتوجهون لخوض اختبارات القبول في أكاديمية الشرطة.

◄ شروط القبول بكلية الشرطة 2022

1-لا بد أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

2- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

3- وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة.

4- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

5- أن يكون مستوفيًا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

6- ألا يقل طول القامة عن 170 سم وألا يزيد السن في أول أكتوبر المقبل عن 22 سنة ميلادية.

7- استكمال شروط اللياقة الصحية والنفسية.

8- أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية المقررة.

9- ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.

موعد فتح التقديم لكلية الشرطة

قبل أيام أعلنت وزارة الداخلية فتح باب القبول لحاملي شهادة الثانوية العامة للقبول في أكاديمية الشرطة 2022/2023، بدءً من أول أغسطس حتى 18 من نفس الشهر للحاصلين على الثانوية للعام الماضي، كما أن موعد تقديم كلية الشرطة 2022/2023 سيكون من 4 أغسطس حتى نهاية الشهر للحاصلين على الثانوية هذا العام.