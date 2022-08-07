2700 جنيه.. مطلب جديد بشأن تطبيق الحد الأدنى للرواتب في القطاع الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، عدم قبول استثناءات دائمة في صرف العلاوة الدورية والحد الأدنى للرواتب، كون قرار المجلس القومي للأجور يطبق على جميع العاملين بالقطاع الخاص.

وناشد البدوي في تصريح لمصراوي، أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص، بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور المقدر بـ(2700 جنيه بدلًا من 2400 جنيه)، اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، مطالبًا الجميع بمساندة الدولة في مثل هذه الأمور.

العاملون بالقطاع الخاص، بضرورة التقدم بشكوى ضد الشركة التي لا تُطبق الحد الأدنى للأجور حتى الآن، منوها بأن الشركات التي لم تتقدم بطلب لتطبيق الأدنى للأجور تبلغ 3 آلاف شركة، ويرجع ذلك نتيجة أن الآليات التي من خلالها يطبق الحد الأدنى للرواتب ليست قوية.

وتابع: "مفيش حاجة هناك اسمها إعفاء نهائي من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكنه إعفاء مؤقت ويتعدل طبقا لظروف الشركة وفي لجنة تفتيش من القوى العاملة هتمر على الشركات دي كل فترة، وفي حالة تحسن ظروفهم، هتطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتبلغ المجلس القومي للأجور".

جدير بالذكر، أن المجلس القومي للأجور، أصدر قرارا بشأن تحديد 2400 جنيه كحد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وعلاوة دورية بحد أدنى 60 جنيه شهرياُ، بدءًا من أول يناير 2022

ويختص المجلس القومي للأجور، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة ووضع السياسات الخاصة بالحدود الدنيا والقصوى للأجور وتقديم المقترحات فى هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة.

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