ثمنها 500 ريال.. 7 معلومات عن تأشيرة "مضيف" لزيارة السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال مصدر سعودي، إن المملكة تدرس حاليًا عودة تأشيرة "مضيف" التي تسمح للمواطن السعودي والمقيم داخل المملكة من جميع الجنسيات، ومنها الجنسية المصرية، باستضافة من يرغب بزيارة المملكة في أي وقت بقيمة 500 ريال.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن عودة تأشيرة "مضيف" ستكون خلال أيام وهي عبارة عن تأشيرة زيارة، وتسمح لحاملها بالسفر فورًا بدون منصة أو باركود أو خلافه، منوهًا إلى أنها تهدف إلى القضاء على احتكار تأشيرات العمرة في بعض الدول.

وأشار إلى أن هذه التأشيرة كانت مفعلة في الماضي، لكن المملكة قررت إلغاؤها بقرار سعودي مطلع العام الجاري وقبل شهر رمضان الماضي، لإدخال تعديلات عليها وإضافة أنواع أخرى من التأشيرات.

وأكد المصدر، أن المملكة العربية السعودية، لا تهدف إلى البحث عن معتمرين فقط، وإنما تستهدف جميع أنواع الزائرين، منوها بأن هيئة الترفيه السعودية أصدرت من 16 لـ 17 مليون تأشيرة خارجية في العام.

وأوضح أن تأشيرة الزيارة "مضيف" تتبع وزارة الخارجية السعودية، وأي مواطن سعودي أو مقيم بالمملكة، يحق له استضافة أي شخص على كفالته ويسدد ثمن التأشيرة بقيمة 500 ريال، منوها بأن هذه التأشيرة موجهة للدول التي تحتكر تأشيرات العمرة وليس عليها سيطرة، ما يستدعي السلطات في كل دولة بزيادة عدد التأشيرات للشركات.

ويرصد "الخليج 365" 7 معلومات عن تأشيرة "مضيف" وفقًا لصحيفة عكاظ السعودية على النحو التالي:

1- تسمح للمواطن السعودي والمقيم باستضافة من يرغب لمدة 90 يومًا.

2- إمكانية تكرار الاستقدام 3 مرات في العام.

3- تسمح تأشيرة مضيف للقادم من خلالها بحرية الحركة والسكن.

5- تمكن تأشيرة مضيق حاملها من التجول في المملكة بحرية.

6- تكلفتها في العام 500 ريال للشخص الواحد.

7- تسهل التأشيرة للمضيف استضافة من 3 إلى 5 معتمرين.

وعلى الصعيد المصري، أعلنت وزارة السياحة والآثار، بدء الإعداد والتحضير لبدء موسم العمرة الجديد 1444 هجرية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المعتمرين المصريين والشركات السياحية.

جاء ذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على قيام وزارة السياحة والآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لقانون "بوابة المصرية للعمرة" لتسجيل شركات السياحة لبدء الموسم الجديد لعمرة 1444 هـ اعتباراً من أول أكتوبر المقبل

وكلف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، خلال الأيام القليلة الماضية ومنذ إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية فتح باب العمرة وبدء استقبالها لرحلات العمرة لهذا العام، قيادات الوزارة واللجنة العليا للعمرة والحج، بالبدء في الاستعداد للموسم الجديد وإعداد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة، والتي من المقرر أن يتم عرضها على الوزير لاعتمادها، خلال الفترة الوشيكة المقبلة، حتى يتسنى لشركات السياحة بدء الإعلان عن الرحلات وفقاً للقانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة، حيث اختص هذا القانون شركات السياحة المرخصة دون غيرها بتنظيم رحلات وبرامج العمرة وذلك لمجابهة السماسرة والقنوات الغير شرعية وبهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة وبما يضمن الحفاظ على المعتمرين المصريين.