التنازل عن العداد.. مرفق الكهرباء: يجوز بشرط واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن عداد الكهرباء المركب في العين لا يجوز نقله إلى أخرى، حيث إنه يكون مختصًا بذات العين المتعاقد عليها لتوريد التيار الكهربائي.

وأضاف الجهاز في بيان له، أنه من الممكن التنازل عنه من صاحب العداد لآخر في نفس العين، بشرط أن يتم ذلك من خلال التنازل عن عقد توريد الطاقة الكهربائية للعين، وفي هذه الحالة يتم توقيع عقد جديد مع المشترك المتنازل إليه.

ويلتزم المشترك المتنازل إليه بتقديم المستندات التالية عند توقيع العقد:

- مستند حيازة العين (ملكية إو إيجار أو حق انتفاع) موثق في الشهر العقاري أو بقرار من المحكمة.

- توكيل خاص أو عام من المتنازل منه عن العداد بالتعامل مع شركة الكهرباء المعنية فيما يتعلق بالتنازل عن العداد.

- آخر فاتورة كهرباء صادرة للمشترك المتنازل منه.

- ما يفيد بسداد المديونية المستحقة على العداد من رصيد أقساط أو تسوية.

- سداد الرسوم المقررة للشركة نظير التنازل.

ويعتبر حضور المشترك المتنازل عن العداد لمقر الشركة بديلًا عن تقديم التوكيل بالتعامل مع شركة الكهرباء.

وفي حالة وفاة المتعاقد الأصلي "المتنازل" يتم إحضار صوره من إعلان الورثة وتنازل موثق من الورثه مع إحضار الأصل للإطلاع أو حضور الورثة لشركة الكهرباء للتنازل.