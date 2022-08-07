شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند اساسي.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة وست هام في الدوري الإنجليزي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للنسخة الجديدة 2022/2023.

وتتطلع كتيبة جوارديولا إلى الخروج من اللقاء بفوز لا بديل عنه، بعد الخسارة التي تلقاها النادي الإنجليزي على أيدي ليفربول بـ ثلاثية مقابل هدف في نهائي الدرع الخيرية للنسخة 2022.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء الناري المرتقب بين السيتي ووست هام، المقرر أن يقام في ختام منافسات الجولة الأولى من مجريات البريميرليج في نسخته الجديدة 2022/2023.

موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع حامل اللقب الإنجليزي للنسخة الماضية ضيفًا ثقيلًا على وست هام مساء اليوم الأحد الموافق 7 من شهر أغسطس الجاري.

على أن تبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القنوات الناقلة لقمة مانشستر سيتي ووست هام اليوم في الدوري الإنجليزي

وتُذاع المباراة التي تجمع بين السيتي ووست هام عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية، الناقل الحصري للمباريات الأوروبية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء.

وتنقل المباراة تحديدًا عبر شاشة beIN Sport Premium 1HD بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.

تعرف على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

من المتوقع أن يدخل الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسماوي بالتشكيل التالي أمام أصحاب للديار:-

في حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل والكر، ناثان آكي، روبن دياز، كانسيلو.

خط الوسط: كيفين دي بروين، رودري، برناردو سيلفا.

الهجوم: رياض محرز، هالاند، جاك جريليش.

تعرف على تشكيل وست هام المتوقع لقمة مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023

في حارس المرمى: ألفونس أريولا

خط الدفاع: كورت زوما، آرون كريسويل، فلاديمير كوفال، كريج داوسون.

خط الوسط: ديكلان رايس، جارود بوين، توماس سوسيك.

خط الهجوم: جيانلوكا سكاماكا، بابلو فورنالس، مايكل أنطونيو.