شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح مثير من هالاند على أسلوبه في تسجيل الأهداف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث النرويجي إيرلينج هالاند، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن أسلوبه في تسجيل الأهداف.

انضمام هولاند إلى مانشستر سيتي

وكان مانشستر سيتي، نجح في الحصول على خدمات هالاند خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

هالاند أمام ليفربول

وشارك إيرلينج هالاند، في أول مباراة رسمية مع مانشستر سيتي أمام ليفربول في كأس الدرع الخيرية، الذي حققه الريدز، حيث شهدت المباراة العديد من الفرص المهدرة من النرويجي.

هالاند يتحدث عن أسلوبه في تسجيل الأهداف

وقال في تصريحات على قناة "بي بي سي سبورت":"بصفتي مهاجمًا، أعتقد أنه من المهم حقًا ألا تفكر كثيرًا عندما تكون في المباراة، إذا كنت سأخوض مباراتي التالية وأنا أفكر في فرصة ضياع المباراة الأخيرة، فهذا ليس جيدًا".

وتابع: "عليك أن تدخل اللعبة جائعًا، لا يهم ما حدث من قبل، إذا سجلت ثلاثة أهداف، إذا لم تسجل أي أهداف، إذا لم تسجل منذ فترة، عليك أن تدخل المباراة بنفس العقلية، ولذا فإنني أفكر في عدم التفكير كثيرًا في الأمر".

وأكد: "أنا ألعب من أجل الأبطال، لذلك هناك ضغط، ولكن في رأسي يتعلق الأمر بمحاولة الخروج إلى الملعب مبتسمًا قدر الإمكان ومحاولة الاستمتاع باللعبة، لأن الحياة تمضي بسرعة وفجأة تنتهي المهنة".

واختتم: "لقد رأيت ذلك مع والدي (الذي تقاعد في الثلاثين من عمره بسبب الإصابة)، فجأة انتهى الأمر، لذا فالأمر يتعلق بمحاولة الاستمتاع بكل دقيقة منه لأنني محظوظ حقًا لأن لدي هذه الوظيفة وأن أكون هنا".