شكرا لقرائتكم خبر عن دافيد رافين: صلاح سيتوج بالهداف ويكشف عن بطل البريميرليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف يرى دافيد رافين نجم ليفربول السابق، والمتوج بدوري أبطال أوروبا 2005، عن الأقرب لحصد لقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

ليفربول الأقرب لحصد لقب البريميرليج



وقال رافين، خلال تصريحات عبر إحدى الفضائيات المصرية: "سعيد بتشجيع الجماهير المصرية الكبير لليفربول، ونعلم حجم دعمهم".



وتابع: "أعتقد أن ليفربول سيتحسن خلال الموسم وسيتوج بلقب البريميرليج".



وأكد: "محمد صلاح سيكون على رأس المرشحين لجائزة هداف البريميرليج خلال الموسم، فهو أصبح جاهزًا لحصد الألقاب مع الفريق بعد فترة راحة جيدة".

توقعاته للمربع الذهبي



وأوضح: "أتمنى فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، وسيكون من الصعب فوز مانشستر سيتي باللقب للعام الثاني على التوالي".



واختتم: "أعتقد أن توتنهام وتشيلسي سيكونان منافسين أقوياء، بينما آرسنال ومانشستر يونايتد خارج السباق".

ليفربول يتعادل مع فولهام

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، افتتح مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي، بتعادل مثير أمام نظيره فولهام، بنتيجة هدفين لكل فريق، المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس السبت.

وقدم لاعبو ليفربول أداءً سيئًا، ولكن نجح محمد صلاح في صنع هدف التعادل لـ داروين نونيز في الشوط الثاني.



وبعد دقائق نجح فولهام في إضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء، ثم أضاف محمد صلاح هدف التعادل في الدقيقة 80.