شكرا لقرائتكم خبر عن لخريجى الثانوية.. اعرف شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية فتح باب التقدم للالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمى علوم)، والشهادة الثانوية الأزهرية (علمى) للأعوام من 2019 حتى 2022 للذكور وعامى 2021 و2022 للإناث بحد أدنى 60% على ألا يقل نسبة النجاح فى اللغة الإنجليزية عن 65%.

شروط التقديم بالمعهد:

التقديم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمى علوم.

يحق للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية علمى التقديم.

التقديم لدفعات 2019 حتى 2022 للذكور وعامى 2021 و2022 للإناث.

التقديم للحاصلين على 60% على ألا يقل نسبة النجاح فى اللغة الإنجليزية عن 65.%

مدة الدراسة بالمعاهد سنتان.

يحصل الخريج على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية.

يعين بدرجة الخريج معاون أمن ثالث.

يترقى بعدها فى الدرجات المختلفة.

الطالب يقضى ثلاثة أشهر تدريب أساسى بالمعاهد بنظام الإقامة وباقى مدة الدراسة بنظام التردد اليومى.

يتم سحب كراسات الالتحاق بدءًا من 7 أغسطس حتى 8 سبتمبر، من مستشفيات الشرطة "مدينة نصر طنطا - الإسكندرية – أسيوط".

يتم استلام الكراسات عقب استيفائها اعتباراً من 9 أغسطس حتى 11 سبتمبر داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر.