شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كارثة نووية.. روسيا وأوكرانيا يتبادلان قصف أكبر محطة في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد قصف تتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالمسؤولية عن شنه، توقف أحد المفاعلات النووية في مدينة زابوريجيا الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسيا.

وقالت شركة "إينيرجو-أتوم" الأوكرانية للطاقة النووية، في بيان صادر عنها السبت: "بعد الهجوم على مفاعل زابوريجيا النووي، انطلق نظام الحماية والطوارئ في أحد المفاعلات الثلاثة كان في وضعية تشغيل ثم توقف".

وأضاف المصدر نفسه أن القصف ألحق "أضرارا جسيمة" بمحطة تحتوي على غاز الأزوت والأكسجين فضلا عن "مبنى فرعي"، مشيرة إلى أنه ما زالت هناك مخاطر تسرب لغاز الهيدروجين ومواد إشعاعية وخطر اندلاع حريق مرتفع.

وتابعت أن القصف أحدث مخاطر جدية على النشاط الآمن للمفاعل، مؤكدة أن عمليات إنتاج الكهرباء متواصلة والطاقم الأوكراني ما زال يعمل فيه.

وقالت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية إنيرهواتوم عبر تطبيق تليجرام، إن محطة الطاقة النووية في زابوريجيا تواجه خطرًا يتمثل في عدم القدرة على الامتثال لمعايير الحماية من الإشعاع والحريق.

وفيما أكدت أن القصف الذي وقع اليوم السابق دمر محطة نيتروجين وجزءا فرعيا من محطة الطاقة، يحاول موظفو محطة الطاقة الأوكرانية الإبقاء على مستويات آمنة رغم هذه الظروف ولكن التهديد بسبب احتلال المحطة من جانب القوات الروسية لا يزال مرتفعا.

وأثار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مخاوف كبيرة، السبت، بعد قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، قائلا إن ما جرى "يظهر خطر وقوع كارثة نووية".

وقال رافائيل غروسي في بيان: "أشعر بقلق بالغ إزاء القصف الذي تعرضت له أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، مما يؤكد الخطر البالغ لوقوع كارثة نووية، يمكن أن تهدد الصحة العامة والبيئة في أوكرانيا وخارجها"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وحث الرجل الذي يقود الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، جميع الأطراف في النزاع الأوكراني على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في محيط المحطة.

وكان قصف قد أصاب، الجمعة، خطوط كهرباء عالية القدرة داخل مجمع المحطة، مما دفع مشغليها إلى فصل أحد المفاعلات، على الرغم من عدم رصد أي تسرب إشعاعي.

وقال غروسي إن هذا العمل العسكري الذي هدد سلامة وأمن محطة زابوريجيا "غير مقبول على الإطلاق، ويجب تجنبه بأي ثمن".

وأضاف: "أي قوة نيران موجهة إلى المنشأة أو منها سترقى إلى مستوى اللعب بالنار، مع عواقب وخيمة محتملة".

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "الاتحاد الأوروبي يدين الأنشطة العسكرية الروسية حول محطة الطاقة النووية في زابوريجيا، وهو ما يعد خرقا خطيرا وغير مسؤول لقواعد السلامة النووية ومثالا آخر على عدم احترام روسيا المعايير الدولية"، وطالب بدخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمحطة.

واتهمت السلطات الأوكرانية الجمعة القوات الروسية بشن ثلاث ضربات بالقرب من المفاعل المركزي لزابوريجيا في الجنوب مع أنه يخضع للسيطرة الروسية منذ بداية الهجوم العسكري على أوكرانيا، فيما يؤكد الجيش الروسي من جانبه أن القوات الأوكرانية هي مصدر الضربات التي تسببت في اندلاع حريق تم إخماده.

فيما اتهمت روسيا في 21 يوليو الماضي القوات الأوكرانية بشن ضربات بواسطة طائرة مسيرة بالقرب من هذا المفاعل النووي الأكبر في أوروبا، وتؤكد كييف أن موسكو تخزن أسلحة ثقيلة ومتفجرات على الأراضي التي يمتد فوقها المفاعل المركزي والذي تسيطر عليه القوات الروسية منذ مارس الماضي.