شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل انضمام مدافع إسبانيا إلى برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستمر نادي برشلونة الإسباني في تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات من العيار الثقيل للعودة على الساحات العليا من جديد، بالإضافة إلى الاحتكار على البطولات.

ماركوس ألونسو إلى برشلونة

كشفت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية عن تفاصيل تعاقد النادي الكتالوني مع مدافع تشيلسي، ماركوس ألونسو.

ونرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" في السطور التالية تفاصل انضمام الدولي الإسباني إلى صفوف وصيف الليجا 2021/2022، وذلك يأتي كالتالي..

تفاصيل انضمام ألونسو إلى برشلونة

حسب ما تم ذكره من جانب صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تفاصيل انضمام نجم البلوز إلى تشيلسي جاءت كالتالي:-

- ماركوس ألونسو برشلوني مقابل 8 مليون يورو.

- سيوقع اللاعب على عقود انضمامه إلى القلعة الكتالونية حتى سنتين " 2024"، بالإضافة إلى سنة اختيارية.

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع برشلونة في مواجهة ودية قوية أمام بوماس المكسيكي في نهائي كأس جوان غامبر 2022، مساء اليوم الأحد الموافق 7 من شهر أغسطس الجاري.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

على أن يُذاع اللقاء الذي يجمع بين الطرفين" برشلونة وبوماس"، عبر شبكة قنوات العراقية الرابعة المفتوحة.

تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع في نهائي كأس جوان غامبر أمام بوماس المكسيكي

من المتوقع أن تدخل كتيبة تشافي هيرنانديز بالتشكيل التالي أمام النادي المكسيكس:-

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ديست، أراوخو، كريستنسن، جوردي ألبا.

خط الوسط: كيسي، بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي، أنسو فاتي.