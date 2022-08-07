شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة تعلن ارتفاع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على غزة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء السبت، ارتفاع إجمالي عدد القتلى الذين سقطوا جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع إلى 24 قتيلًا، بينهم ستة أطفال وامرأة.

وطلبت الإمارات وفرنسا والصين، بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى منها عربية وأجنبية عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي غدًا لبحث تطورات غزة.

في الأثناء، نقل المركز الفلسطيني للإعلام عن الوزارة القول إن الهجوم الإسرائيلي أسفر أيضا عن إصابة 203 آخرين بجروح.

فيما زعمت إسرائيل أن إطلاقا صاروخيًا فاشلًا من غزة تسبب في قتل مدنيين بينهم أطفال في مخيم جباليا.

وارتفع عدد ضحايا مخيم جباليا إلى 7 بينهم أطفال بالإضافة إلى عشرات الإصابات.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد السبت، إنها قصفت تل أبيب وأسدود وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة.

كما نشرت سرايا القدس عبر حسابها على تليجرام لقطات لما قالت إنه مشاهد للرشقات الصاروخية، ردًا على مقتل تيسير الجعبري عضو المجلس العسكري للحركة وقائد المنطقة الشمالية في قصف لبرج فلسطين في غزة أمس.

ونقلت عن وسائل إعلام إسرائيلية لم تسمها القول إن عددًا من المنازل وأحد المصانع لحقت بهم أضرار جراء سقوط صواريخ عليها بشكل مباشر في عسقلان وسديروت بعد الرشقة الصاروخية الكبيرة التي أطلقتها.

يذكر أن إسرائيل شنّت ضربات جوية على غزة السبت ردت عليها حركة الجهاد بإطلاق وابل من الصواريخ.

وقالت تل أبيب إنها اضطُرت لإطلاق عملية "استباقية" ضد حركة الجهاد، مشددة على أن المجموعة كانت تخطط لهجوم وشيك بعد أيام من التوتر عند حدود غزة.

والجمعة شنت تل أبيب ضربات جوية على غزة أوقعت عددًا من القتلى، بينهم تيسير الجعبري القيادي البارز في حركة الجهاد التي ردت بإطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل.

فيما أفاد تلفزيون فلسطين السبت بمقتل 15 شخصًا وإصابة 125 في الغارات الإسرائيلية.

يأتي التصعيد الأخير في غزة بعدما اعتقلت إسرائيل في وقت سابق هذا الأسبوع، القيادي في حركة الجهاد باسم السعدي المتهم بتدبير سلسلة هجمات ضد إسرائيل.