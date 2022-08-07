بعد إعلان النتيجة.. طالبة الثانوية تحاول إنهاء حياتها في الدقهلية ‏

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أقدمت طالبة في الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، السبت، على إنهاء حياتها، فور سماعها نتيجتها في ‏الثانوية العامة، وتناولت قرص حفظ الغلال السام المعروف بالحبة القاتلة في قرية تابعة لمركز منية النصر، وجرى وضعها تحت ‏الرعاية الطبية وأكد الأطباء أن حالتها الصحية غير مستقرة.‏

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بإبلاغ مستشفى منية النصر ‏المركزي بوصول الطالبة "ش.م.ص"، 19 عامًا، والمقيمة بقرية ميت طاهر مصابة بحالة تسمم إثر ‏تناولها "حبة الغلة القاتلة" بسبب نتيجة الثانوية العامة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الطالبة المصابة فور سماعها نتيجتها في ‏الثانوية العامة تأثرت لحصولها على مجموع أقل ما تتوقعه، واختفت عن أعين أهلها لفترة بسيطة لتظهر ‏بعدها وعليها حالة إعياء شديد وأكدت لهم تناولها ‏"حبة الغلة السامة" للتخلص من حياتها.‏

وأكد مصدر طبي، أن الطالبة جرى دخولها غرفة العناية المركزة ويجري عمل ‏الإجراءات الطبية اللازمة في مثل هذه الحالات، والحالة العامة غير مستقرة.