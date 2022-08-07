بعد إعلان النتيجة.. طالبة الثانوية تحاول إنهاء حياتها في الدقهلية ‏

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:
أقدمت طالبة في الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، السبت، على إنهاء حياتها، فور سماعها نتيجتها في الثانوية العامة، وتناولت قرص حفظ الغلال السام المعروف بالحبة القاتلة في قرية تابعة لمركز منية النصر، وجرى وضعها تحت الرعاية الطبية وأكد الأطباء أن حالتها الصحية غير مستقرة.
تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بإبلاغ مستشفى منية النصر المركزي بوصول الطالبة "ش.م.ص"، 19 عامًا، والمقيمة بقرية ميت طاهر مصابة بحالة تسمم إثر تناولها "حبة الغلة القاتلة" بسبب نتيجة الثانوية العامة.
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الطالبة المصابة فور سماعها نتيجتها في الثانوية العامة تأثرت لحصولها على مجموع أقل ما تتوقعه، واختفت عن أعين أهلها لفترة بسيطة لتظهر بعدها وعليها حالة إعياء شديد وأكدت لهم تناولها "حبة الغلة السامة" للتخلص من حياتها.
وأكد مصدر طبي، أن الطالبة جرى دخولها غرفة العناية المركزة ويجري عمل الإجراءات الطبية اللازمة في مثل هذه الحالات، والحالة العامة غير مستقرة.