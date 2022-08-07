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لوجانسك: مقتل وإصابة 10 أشخاص إثر قصف أوكراني على مبنى سكني

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محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

أعلنت السلطات في جمهورية لوجانسك مقتل شخص وإصابة 9 آخرين؛ جراء قصف أوكراني استهداف مبنى سكني في مدينة "التشيفسك".

وأفاد مكتب المدعي العام في لوجانسك شرق أوكرانيا، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/، بأن من بين الضحايا "قاصر".

من جانبه، أوضح محافظ المدينة ألبرت أبشيف أن الأضرار لحقت بحوالي 12 مبنى سكني آخر.

وكان مكتب لوجانسك في المركز المشترك للتحكم والتنسيق، قد أعلن سابقا أن القوات الأوكرانية أطلقت خمسة صواريخ من منظومة "هيمارس" الأمريكية على مدينة التشيفسك بلوجانسك.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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