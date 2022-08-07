تايوان: التدريبات العسكرية الصينية تبدو محاكاة لغزو الجزيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - تايبيه - (د ب ا)

أعلنت تايوان أن التدريبات العسكرية الصينية اليوم السبت بدت أنها تحاكي هجوما على جزيرتها الرئيسية في الوقت الذي عبرت فيه سفن وطائرات حربية صينية الخط الأوسط لمضيق تايوان في إطار استعراض متواصل للقوة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع التايوانية أن الجيش رد بتنظيم دوريات جوية وإرسال سفن بحرية ونشر أنظمة صواريخ على الأرض وإصدار تحذيرات لاسلكية ، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

كانت وزارة الخارجية التايوانية قد أعلنت أن بكين أرسلت أمس الجمعة "عددا قياسيا" من الطائرات الحربية والسفن البحرية إلى مناطق حول الجزيرة.

وبجانب التدريبات، أطلق جيش التحرير الشعبي 11 صاروخا باليستيا تجاه تايوان، مر أحدها فوق الجزيرة بالقرب من العاصمة تايبيه لأول مرة.

كما سقطت خمسة صواريخ أخرى شرق تايوان في المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان، في إشارة اعتبرت على نطاق واسع كتحذير لطوكيو لكي تظل بعيدة عن الصراع.

كانت الصين قد اطلقت تدريبات عسكرية ضخمة ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان يوم الثلاثاء الماضي ،كما فرضت عقوبات على بيلوسي وأقاربها المباشرين.

وقالت تايوان إن جيشها يراقب الوضع باستخدام نظام صواريخ باتريوت ويرسل دوريات جوية وسفنا تابعة للبحرية.

وأضافت أن التدريبات الصينية تغير من جانب واحد الوضع الإقليمي الراهن وتبدد السلام في مضيق تايوان.

وحذر الجيش التايواني من تحليق طائرات بدون طيار فوق المياه المحظورة المحيطة بجزره الخارجية في وقت متأخر من أمس الجمعة، وهو اليوم الثالث على التوالي الذي تقع فيه مثل هذه الحوادث. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال إن طائرات بدون طيار تابعة للجيش الصيني كانت تحلق بالقرب من بعض الجزر.