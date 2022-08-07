فرحتكم في الجنة.. رثاء طلاب بالثانوية لزملائهم "ضحايا حادث بلطيم" بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

دون العديد من طلاب الثانوية العامة في كفر الشيخ، اليوم السبت، تدوينات رثاء لزملائهم الطلاب الأربعة الذين لقوا مصرعهم في حادث سير بمدخل مدينة مصيف بلطيم منذ حوالي 15 يومًا، وذلك بعد نجاحهم في الثانوية العامة.

دون الطالب حسام الدخاني، زميل الطلاب الأربعة، تدوينة لهم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تضمنت :"في الجنة ونعيمها ان شاء الله يا حبايبي النهاردة فرحتكو في الجنة النهاردة اليوم اللي كنتوا مستنينه اهو بس متتعزوش على ربنا وربنا جعل قبركم روضة من رياض الجنة ويجمعني بيكوا على اللهم عوض فرحتهم في الدنيا بفرحة لا تنقطع في الآخرة".

بينما دعا أحمد أمين الغفلول، رواد الـ"فيسبوك"، من خلال تدوينه عبر حسابه الشخصي بالدعاء لأحد الطلاب الأربعة المتوفين عبدالرحمن، وقال فيها: "لاتنسوا عبدالرحمن في دعائكم اليوم".

ورصد "الخليج 365"، نجاح الطلاب الأربعة في امتحانات الثانوية العامة عقب إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم النتيجة، بينهم حصل الطالب الراحل "عبد الرحمن"، 18 عامًا، يقيم بمدينة مسير على مجموع 80% في الشعبة الأدبية، وزميله "أحمد"، 18 عامًا، حصل على 91.71%.

كان الطريق الدولي الساحلي في محافظة كفر الشيخ، شهد منذ حوالي 15 يومًا وفاة 4 شباب بمدخل شاطئ النرجس في مدينة مصيف بلطيم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي بأخرى نصف نقل.

تبين أن الضحايا هم "عبدالرحمن"، 18 عامًا، يقيم بمركز كفر الشيخ، و"زياد"، 18 عامًا، ويقيم بقرية دقلت، التابعة لمركز كفر الشيخ، و"عبدالرحمن"، 18 عامًا، بينما لحق بهم رابعهم متأثرًا بإصابته ويدعى "أحمد"، 18 عامًا.