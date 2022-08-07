رمز القضاء الشامخ.. محافظ أسوان ينعى المستشار حسين عبده رئيس هيئة قضايا الدولة السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

نعى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والذي وافته المنية اليوم السبت، مؤكدًا أنه قامة وطنية ورمز القضاء المصري الشامخ.

ووجه محافظ أسوان، خلال بيان له، خالص التعازي والمواساة لأسرة الراحل المستشار حسين عبده خليل، وأهالي قرية أبريم بمركز نصر النوبة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله لمجتمعه وللوطن المفدى.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالمواقف الوطنية والإنسانية للمغفور له، إذ ساند جهود المحافظة ودافع عن مسيرة العمل سواء أثناء توليه لهيئة قضايا على مستوى أسوان أو على المستوى القومي برئاسة الهيئة، بالإضافة إلى قيامه بالعديد من الجهود لدعم هيئات أسوانية أخرى مثل رئاسته لنادي أسوان الرياضي.

والمستشار الراحل من مواليد قرية أبريم التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة محافظة أسوان، بتاريخ 24 أغسطس 1949، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس دور مايو عام 1972 بتقدير عام جيد.

وتدرج وظيفيا في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1973 الصادر في 22 مارس 1973، وترقى إلى درجة مندوب بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 1975 اعتبارا من 22 يناير 1975، ثم رُقى إلى درجة محام بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 1976 اعتبارا من 23 فبراير 1976، وإلى درجة نائب بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 436 لسنة 1978 اعتبارا من 29 أغسطس 1978.

فى 24 ديسمبر 1992 أعير كمستشار قانوني لوزارة البرق والبريد والهاتف والاتصالات بالمملكة العربية السعودية، وفي 3 ديسمبر 1996 عين رئيسا لفرع هيئة قضايا الدولة بأسوان فى 19 نوفمبر 2002، ثم تعيينه عضوا شرفيا بمجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرياضي.

وندب في 21 نوفمبر 2002 لتدريس مادة القانون بالجامعة العمالية فرع أسوان خلال العام الدراسي 2002/2003، وفي 4 مايو 2006 ندب للعمل كمستشار قانونى لمحافظة أسوان.

عين فى 25 فبراير 2012 رئيسا لنادي أسوان الرياضي، وفي 3 يوليو 2014 أصدر رئيس هيئة قضايا الدولة قرارًا بتعيينه رئيسا لقطاع جنوب الصعيد، والذى يضم فروع أسوان والأقصر وقنا والغردقة.

بداية من 1 يناير 2016 ألحق بعضوية مجلس التأديب بالهيئة، وفي 1 أغسطس 2016 ألحق بعضوية المجلس الأعلى للهيئة، وفي الأول من يوليو 2017 صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسا لهيئة قضايا الدولة.

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