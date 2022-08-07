3 سفن شحن جديدة محملة بالحبوب تغادر أوكرانيا

اسماعيل عبد الحي - كشفت وزارة الدفاع التركية أن 3 شحنات جديدة من الحبوب غادرت أوكرانيا، صباح اليوم الجمعة، في قافلة، في بداية سلسلة من الدورات المنتظمة لإمداد الأسواق الزراعية بعد الاتفاق الدولي الذي وقع في جويلية

وقالت الوزارة في بيان، إن السفن الثلاث المحملة بالذرة ستتوجه إلى إيرلندا وإنجلترا وتركيا، وفق فرانس برس.

وغادرت السفينة "نافستار"، التي ترفع علم بنما، أوديسا متوجهة إلى إيرلندا ومحملة بـ33 ألف طن من الذرة.

فيما أبحرت السفينة "رزجين" التي ترفع العلم المالطي، إلى إنجلترا من ميناء تشيرنومورسك محملة بـ13 ألف طن.

وحدد مركز التنسيق ليلاً وجهتي السفينتين وهما ريغاسكيدي في إيرلندا وتيسبورت في إنجلترا.

أما سفينة الشحن التركية "بولارنت" التي كانت تنتظر أيضاً على رصيف ميناء تشيرنومورسك، فيفترض أن تتوجه إلى كاراسو الميناء التركي الواقع على البحر الأسود، محملة بـ12 ألف طن من الذرة.

كما أضافت الوزارة أن هذه السفينة سيتم "فحصها من قبل فريق التفتيش المشترك في شمال إسطنبول" قبل أن تتوجه إلى كاراسو.