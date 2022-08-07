محافظة عراقية تعطل الدوام ثلاثة أيام

بغداد - ياسين صفوان - قررت محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة لمدة ثلاثة أيام

وقال المحافظ محمد الغزي في بيان، إنه "نظرا للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة والذي تجاوز الـ 50 درجة مئوية وكذلك الاطفاء التام للمنظومة الكهربائية في عموم العراق، ولغرض اتاحة المجال أمام ابناء محافظتنا الحبيبة للقيام باعمال عاشوراء، وكذلك مراسيم الحزن والعزاء لليوم العاشر من محرم الحرام فقد تقرر تعطيل الدوام الرسمي لأيام الاحد والاثنين والثلاثاء (7- 8 -9 آب/ أغسطس 2022) في جميع المؤسسات والدوائر التابعة اداريا للحكومة المحلية في ذي قار".

وأضاف أنه "يستثنى من ذلك المؤسسات الامنية، والصحية والاقسام البلدية وفرق الصيانه الخاصه بدوائر الماء والكهرباء والطلبة الذين يؤدون الامتحانات النهائية".