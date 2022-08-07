شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد نشاط آية مدنى نائبة التنسيقية خلال بدور الانعقاد الثانى بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائبة آية مدنى، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثانى كالآتى:

- استخدام 14 أدوات رقابية من بينهم مشروع قانون بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية والمعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010، ويهدف إلى إيجاد حل للمشكلة الرئيسية التى تواجه كافة الرياضيين المحترفين فى مصر

- 4 كلمة داخل الجلسة: أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة

- المشاركة فى 55 جلسة عامة

- 724 ظهورا إعلاميا

- المشاركة فى 9 ندوات وفعاليات

- 49 حضورا باللجان النوعية

- 98 طلبا خدميا من بينهم المطالبة بعمل حديقة للأطفال بمركز شباب القضا والرخا بمحافظة الوادى الجديد على أن يكون لهذه الحديقة مظلة نظرا لأن الألعاب من الحديد ودرجة الحرارة مرتفعة، تم تركيب المظلة وجارى استكمال تركيب باقى ألعاب الأطفال

- 68 زيارة من بينهم زيارة مملكة البحرين فى الفترة من 11 وحتى 15 فبراير الماضى ضمن وفد من مجلس النواب وتم خلال الزيارة مقابلة ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء وحضور فعاليات جلسة بمجلس النواب البحرينى وزيارة مجلس الشيوخ.