شكرا لقرائتكم خبر عن 68 طلبا خدميا و71 أداة رقابية.. حصاد النائبة نشوى الشريف بدور الانعقاد الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثانى كالآتى:

- استخدام 71 أدوات رقابية من بينهم اقتراح برغبة الموافقة تم الموافقة عليه وتنفيذه بضم أصحاب المعاشات المبكرة المدرجين بقانون 148 لمظلة التأمين الصحى، وتم إدراج الموافقة بالجلسة العامة.

- 11 كلمة داخل الجلسة من بينهم مناقشة سؤال موجه الى وزير التربية والتعليم بشأن عشوائية وغلاء مصاريف المدارس الخاصة والدولية

- المشاركة فى 56 جلسة عامة

- 51 ظهورا إعلاميا

- المشاركة فى 14 ندوة وفعالية

- 86 حضورا باللجان النوعية

- 68 طلبا خدميا من بينهم تنفيذ الاقتراح برغبة بشأن عمل محطة كهرباء بمحافظة الدقهلية تتخطى 120 مليون جنيه

- 43 زيارة من بينهم جولة موسعة الى جميع محافظات صعيد مصر تحت شعار "الصعيد بالقلب"