شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد يحتفل بذكرى زعماء الأمة سعد زغلول والنحاس وسراج الدين.. الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق يوم الاثنين المقبل 8 أغسطس، أولى فعاليات احتفالات الوفد بذكرى زعماء الأمة المصرية سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، وذلك في صالون الثقافي الذي يقام تحت رعاية وحضور الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد وبعنوان " المواطنة ..الماضي والحاضر والمستقبل"، ويشارك فيه عدد كبير من رموز المجتمع المصري.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد، أن شهر أغسطس الحالي سيشهد عدة احتفالات متنوعة بذكرى زعماء الأمة، وقادة حركتها الوطنية الحديثة والتي يعد الوفد المصري جزءا أصيلا منها.

وأوضح رئيس الوفد، أن أولى الفعاليات ستبدأ الاثنين المقبل بصالون ثقافي تنظمه لجنتي متابعة الحوار الوطني والمواطنة، ويستضيف نخبة من رجال الدين والفكر والسياسة، منهم نيافة الأنبا أرميا الأسقف العام، والشيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف والدكتور محمد عفيفي الكاتب والروائي وأستاذ التاريخ الحديث والكاتب الكبير مصطفى بكري، والقانوني الكبير نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ويديرها الكاتب الصحفي شريف عارف المستشار الإعلامي لحزب الوفد.

وأضاف رئيس الوفد، الصالون سيشارك في تنظيمه لجنة المواطنة برئاسة صفوت لطفى إضافة إلى لجنة متابعة الحوار الوطني، والتي شكلها حزب الوفد مؤخرا من خبرات متخصصة من أبناء الحزب، بهدف متابعة جلسات هذا الحدث الكبير وتأثيره على الوطن ومستقبله وإثراء المناقشات العامة الهادفة، التي تخدم أهداف الدولة المصرية وتماسك مؤسساتها وتحدث حراكا سياسيا وثقافيا، يليق بعمق مصر الحضاري من ناحية، وقيمة حزب الوفد كأقدم الأحزاب السياسية المصرية.

وأكد رئيس الوفد، أن الاحتفالات بذكرى زعماء الأمة المصري ستتضمن فعاليات مختلفة، تشمل الندوات الثقافية، وحلقات نقاش ومعارض فنية، تليق بذكرى زعماء الوطن وما قدموه من أعمال جليلة لمصر والمصريين.