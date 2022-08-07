شكرا لقرائتكم خبر عن 7 التزامات عند نشر أو بث التغطية الإعلامية والصحفية لأخبار الطفولة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، من إعداد مسودة كود ضوابط وأخلاقيات الإعلام الآمن للطفل، وأرسلها إلى الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ونقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين لاستطلاع الرأى فى الكود، تمهيداً لإصداره.

ويتضمن الكود أنه عند نشر أو بث التغطية الإعلامية والصحفية لأخبار الطفولة، يجب الالتزام بالآتي:

- الخصوصية والموضوعية

- عدم نشر المشاهد العنيفة والجنسية

- احترام الأسرة والأطفال

- احترام الوضع القانونى الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجنى عليهم

- الاختيار الجيد للوقت واللغة

- ضوابط المواد الإعلانية الخاصة بالأطفال

- ضوابط الألعاب الإلكترونية