شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية السعودية: نستنكر الاعتداء الإسرائيلي..ونقف إلى جانب الشعب الفلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت السعودية، اليوم السبت، وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد نحو 16 شخصا وإصابة العشرات.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها مساء اليوم السبت، عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق.

وطالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق بقطاع غزة ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 16 شخصا وزيادة المصابين لأكثر من 140 شخصا.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد أعلنت، مساء الجمعة، استشهاد القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري خلال قصف إسرائيلي على قطاع غزة.