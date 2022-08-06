شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقعات بفوز الجمهوري "دان" الذي صوت لعزل ترامب في الانتخابات التمهيدية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دان نيوهاوس ، أحد أعضاء الكونجرس العشرة الذين سيصوتون للمساءلة ، من المقرر أن يتغلب على لورين كولب المدعومة من ترامب في ولاية واشنطن.

دان نيوهاوس، أحد أعضاء مجلس النواب الجمهوريين القلائل الذين صوتوا في يناير لصالح محاكمة دونالد ترامب، يستعد للمضي قدمًا في الانتخابات العامة في ولاية واشنطن، وفقًا لتقديرات وكالة أسوشيتد برس.



كان نيوهاوس واحدًا من 10 جمهوريين صوتوا في كانون الثاني (يناير) لعزل ترامب، حتى قبل الكشف عن دعم الرئيس السابق وتأييده لأعمال الشغب في 6 كانون الثاني (يناير) قبل عام واحد فقط.

ويأتي هذا الانتصار في أعقاب خسارة زميل آخر من الحزب الجمهوري المؤيد للمساءلة، بيتر ميجر، أصواته في ميتشيغان.

وجاء الجمهوري لورين كولب، الذي دعمه ترامب في الانتخابات، في المرتبة الثانية بعد نيوهاوس في الدائرة الرابعة للكونغرس بواشنطن، حيث حصد ثاني أكبر عدد من أصوات الجمهوريين في أربع مقاطعات من أصل ثماني. في بعض المقاطعات التي فاز فيها نيوهاوس، حصل على ضعف عدد الأصوات تقريبًا مثل كولب.



كان كولب في مواجهة ستة مرشحين جمهوريين آخرين، وسيواجه دوج وايت، المرشح الديمقراطي الوحيد في المنطقة، في تشرين الثاني (نوفمبر) لانتخابات الجيل.

على الرغم من انتصاره، نادرًا ما كانت الرحلة سلسة لنيوهاوس. وعقب تصويته لعزله في يناير / كانون الثاني، طالب ستة زعماء جمهوريين في منطقته باستقالته.

ودافع عن موقفه، مدعيًا أنه "اتخذ قرارًا بالتصويت بناءً على يميني على دعم الدستور والدفاع عنه".

في 2 أغسطس، حصل على أغلبية الأصوات في ثلاث مقاطعات من أصل تلك المقاطعات الست التي صوتت لصالح استقالته.

أحداث الكابيتول

في 6 يناير 2021، اقتحم مثيرو الشغب الذين يدعمون محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقلب الانتخابات الرئاسية لعام 2020 مبنى الكابيتول الأمريكي.

مما أدى الاقتحام إلى عمليات إخلاء وإغلاق لمبنى الكابيتول، وعطل جلسة مشتركة للكونغرس لفرز الأصوات الانتخابية وإضفاء الطابع الرسمي على فوز جو بايدن الانتخابي.

و تجمع المتظاهرون لدعم مزاعم الرئيس ترامب المستمرة والكاذبة بأن انتخابات 2020 قد «سُرقت» منه، والتي كانت جزءًا من جهوده المستمرة منذ أشهر لإلغاء هزيمته الانتخابية.

في الفترة من 5 إلى 6 كانون الثاني (يناير) 2021، اجتمع أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن العاصمة للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ودعم مطالبة ترامب لنائب الرئيس مايك بنس والكونغرس برفض فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

في البداية، تجمع المتظاهرون في مسيرة «أنقذوا أمريكا»، وهو حدث مخطط له في ذا إيلابس "متنزه الرئيس الجنوبي" حيث استمع الحاضرون إلى خطابات من ترامب ورودي جولياني.