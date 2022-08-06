الجيش الإسرائيلي يستهدف قيادي في حركة الجهاد .. مظاهرات في إسرائيل تنديدًا بالعدوان على غزة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل قائد المنطقة الجنوبية في حركة "الجهاد"، خالد منصور، إثر استهدافه في منطقة رفح.

وذكرت مصادر أن عملية استهداف القيادي في "حركة الجهاد"، خالد منصور، أسفرت كذلك عن إصابة أكثر من 40 شخصا.

والجمعة، وثق مقطع فيديو لحظة استهداف الجيش الإسرائيلي شقة القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، تيسير الجعبري، في قطاع غزة.

ويظهر الفيديو استهداف شقة الجعبري، وهو قائد المنطقة الشمالية في "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد، بغارات إسرائيلية.

حياة الفلسطينيين مهمة

من ناحية أخرى تظاهر العشرات من "النشطاء ضد الاحتلال"، الليلة، في تل أبيب، تنديدًا بالعدوان على قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون بوقف الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين في القطاع، وحملوا العلم الفلسطيني، ولافتات مكتوب عليها "حياة الفلسطينيين مهمة"، و"فلسطين حرة"، و"كفى للاحتلال"، و"حكومة تشعل النار" و"نقاوم الاحتلال".

وقالت الناشطة رونيت شاكيد لـ "وفا" إن تظاهرات مماثلة جرت في عدة أماكن من قبل "النشطاء ضد الاحتلال"، مؤكدةً أنهم سيواصلون التظاهر حتى يتوقف العدوان على غزة.

وأضافت: "أخجل اليوم مما تقوم به الدولة التي أعيش فيها".