بالصواريخ الثقيلة .. سرايا القدس تواصل قصف تل أبيب

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت كتائب سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إطلاق رشقات كبيرة من الصواريخ الموجهة والمركزة تجاه الأراضي المحتلة في تمام "تاسعة البهاء"، في إشارةٍ منها بهاء أبو العطا، أحد قيادي الحركة، الذي استشهد خلال قصف صاروخي إسرائيلي لمنزله في حي الشجاعنية بغزة في نوفمبر عام 2019.

ومن جهتها، قالت القناة الـ13 العبرية، إن مستوطنات الجنوب تتعرض لرشقات ثقيلة من صواريخ غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، فيما ردت المقاومة الفلسطينية بإطلاق صواريخ قصفت الداخل الإسرائيلي، ووقعت في تل أبيب ومدن علاف غزة.

ومن جانبها أعلنت وزارة الخارجية المصرية، إجراءها اتصالات مكثفة على مدار الساعة بهدف احتواء الوضع في غزة.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان مقتضب يوم الجمعة، إن تحركاتها تستهدف العمل على التهدئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، بتحرك عاجل لوقف اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار بيان الخارجية الفلسطينية إلى أن "الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقتل من حقه الدفاع عن نفسه".

وبدأت الفصائل الفلسطينية، مساء اليوم، تنفيذ قصف استهدف عددا من المواقع داخل اسرائيل ردا على مقتل قائد كبير في حركة الجهاد الاسلامي ومدنيين في قصف اسرائيلي.

وتم إطلاق أكثر عشرات الصواريخ من غزة نحو إسرائيل، إذ استهدفت الصواريخ الفلسطينية مناطق جنوب تل أبيب وبات يام وحولون وريشون لتسيون، كما تم استهداف سيدروت بعدد من الصواريخ من قطاع غزه.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت 6 أغسطس، عن استشهاد مواطن، في استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي أرض زراعية شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أطلقت طائرة حربية بدون طيار صاروخ واحد تجاه أرض زراعية في منطقة الزنة شرق بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس، ما أدى الى استشهاد المواطن تميم غسان حجازي، واصابة آخر بجروح، لترتفع حصيلة عدد الشهداء منذ يوم الجمعة إلى 12 مواطنًا، بينهم طفلة (5 أعوام) وسيدة، فيما أصيب أكثر من 80 آخرون، بينهم 23 طفلاً و13 سيدة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل الشعب الفلسطيني، لليوم الثاني على التوالي.

قالت وسائل إعلام فلسطينية محلية أن قوات الاحتلال الاسرائيلي شنت فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس، طالت 24 مواطنًا فلسطينيًا.