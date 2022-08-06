شكرا لقرائتكم خبر عن اقتربت من النهاية.. برشلونة على أعتاب ضم نجم البريميرليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، بات قريب من التعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



برشلونة يضغط من أجل ضم سيلفا



ويرتبط البلوجرانا بالتوقيع مع البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لتدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد.

وأكدت صحيفة "سبورت الإسبانية"، أن برشلونة كان ينتظر التخلص من الهولندي فرينكي دي يونج، سواء لفريق مانشستر يونايتد أو تشيلسي، من أجل تمويل صفقة سيلفا، بالميركاتو الصيفي.

وتابعت: "الفريق الكتالوني أصبح الآن قادر على التوقيع مع اللاعب، دون الحاجة إلى رحيل دي يونج، بعد تفعيل الروافع الاقتصادية، والتي ستتيج دخول سوق الانتقالات وتسجيل الصفقات الجديدة بشكل طبيعي".



برشلونة يقترب من سيلفا والحفاظ على دي يونج



وأضافت: "ملف دي يونج سوف ينتهي بموافقة اللاعب على تخفيض راتبه والاستمرار مع الفريق، خاصةً أنه لا يرغب في الخروج عن كامب نو".

وكان برشلونة تعاقد مع كل من روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وفرانك كيسي وأندرياس كريستينسن وجول كوندي، خلال الموسم الجديد.



وعلق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن إمكانية رحيل بيرناردو سيلفا لاعب الفريق، إلى برشلونة بالموسم المقبل.

وأكد جوارديولا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي أمس الخاص بمباراة وست هام يونايتد، أنه يتمنى استمرار اللاعب بين صفوفه.

جوارديولا يتمنى استمرار سيلفا داخل السيتي



وتابع: "قلت مرات عديدة، كنت أكثر من مرتاح لتدريبه خلال هذه السنوات، وأنا أحتاج إلى أشخاص سعداء هُنا، نحن نحاول القيام بذلك معًا، وسيلفا لاعب مهم لنا، لكن لا أعلم ماذا سيحدث".

وأضاف: "إذا استمر معنا سيكون الأمر رائع، ولكن إذا رحل ستكون هي تلك كرة القدم، والنادي صاحب القرار، ولم أقل أنه سيُغادر، أقول دائمًا أنني أريد الأفضل للاعبين، أريد أن يبقى برناردو بنسبة مئة في المئة، ولكن في نفس الوقت إذا كنت ترغب في المغادرة ولديك عرض، تتوصل الأندية إلى اتفاق فهذا شيء سليم".

واختتم: "أنا أتحدث كثيرًا مع برناردو، مع كل اللاعبين أيضًا ليس هو فقط، ربما لأنني تقدمت في السن ونعرف بعضنا البعض جيدًا، وآمل أن يبقى معنا".