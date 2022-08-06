شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تقييم محمد صلاح في مباراة ليفربول وفولهام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شارك محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في مباراة فريقه ضد فولهام، في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح في صناعة هدف وتسجيل آخر.

تقييم محمد صلاح

وحصل المصري على تقييم 7.7 كأفضل لاعب في ليفربول، لكنه لم يكن الأفضل في المباراة، حيث سدد تسديدة واحدة على المرمى.

وفي المراوغات نجح في 2 من أصل 5، ولمس الكرة 50 مرة، ومرر 23 من أصل 33 صحيحة بنسبة 70%، أرسل 3 عرضيات منهم 2 صحيحتين.



ليفربول ضد فولهام



وافتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي، بتعادل مثير أمام نظيره فولهام، بنتيجة هدفين لكل فريق.

وشهدت المباراة تذبذب في أداء لاعبي ليفربول، حيث أحرز فولهام التقدم في الشوط الأول، ليصنع صلاح هدف التعادل لـ داروين نونيز في الشوط الثاني.



وبعد دقائق نجح فولهام في إضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء، ثم أضاف محمد صلاح هدف التعادل في الدقيقة 80.

رقم قياسي لمحمد صلاح

وأصبح صلاح هو أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في الجولة الافتتاحية للمسابقة للموسم السادس على التوالي.

وبات أسطورة ليفربول الأكثر تسجيلًا في الجولات الافتتاحية برصيد8 أهداف، ليعادل رقم كلًا من آلان شيرار وفرانك لامبارد وواين روني.